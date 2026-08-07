Harry Kanes Zukunft: München, MLS und eine mögliche Rückkehr nach England

Bayern-München-Stürmer Harry Kane könnte in der nächsten Phase seiner Karriere in die nordamerikanische Major League Soccer wechseln oder zum englischen Fußball zurückkehren. Die Pläne des englischen Angreifers bezüglich seines Vertrags sorgen in der Fußballwelt für großes Interesse, da er mit konstanten Leistungen und Rekorden in der Bundesliga auf sich aufmerksam macht. Das berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Goal.com äußerte sich der ehemalige Bayern-Mittelfeldspieler Dietmar Hamann zu Harry Kanes Zukunft. Seiner Ansicht nach plant der erfahrene Stürmer, in den kommenden Jahren in München zu bleiben, doch in der letzten Phase seiner Karriere könnte er noch in eine andere Liga wechseln.

Harry Kane verließ Tottenham 2023 und begann seine Laufbahn in München, wo er sich beim deutschen Klub durchsetzen konnte. In allen Wettbewerben absolvierte er 147 Spiele und erzielte 146 Tore. Sein Vertrag läuft in nur 12 Monaten aus.

Ein neuer Vertrag und Titel in München

Beide Seiten haben ihre Bereitschaft zu Verhandlungen über eine Verlängerung des bestehenden Vertrags signalisiert. Nachdem der Stürmer bei Bayern seine langjährige titellose Phase beendet hat, will er die UEFA Champions League gewinnen und zur Klublegende werden.

Der Spieler, der im Juli 33 Jahre alt wurde, versteht jedoch, dass mit der Zeit der Moment kommen wird, den Wettbewerb auf Europas höchstem Niveau zu verlassen. Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft hatte zuvor auch erwähnt, dass er sich als Kicker in der NFL versuchen möchte.

MLS und England: Was erwartet Kane?

Dietmar Hamann zufolge kann Harry Kane noch zwei oder drei Jahre lang in Deutschland Tore schießen. Seiner Einschätzung nach könnte der Stürmer mit 35 Jahren in die MLS oder nach Saudi-Arabien wechseln, auch wenn der vierfache Vater derzeit wohl keine Eile mit einem Umzug über den Atlantik hat.

Der Experte glaubt, dass Harry Kane früher oder später nach Großbritannien zurückkehren wird. Auch wenn dies nicht als Spieler auf den Fußballplatz zurückführen muss, werde er sicherlich in seine Heimat zurückkehren, um dort dauerhaft zu leben. Die endgültigen Antworten auf diese Fragen kann jedoch nur der Fußballer selbst geben.