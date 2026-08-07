Besuch bei «BelOMO»: Die Geheimnisse des leistungsstarken NATO-Fernglases für Lukaschenko

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Besuch bei «BelOMO»: Die Geheimnisse des leistungsstarken NATO-Fernglases für Lukaschenko

Foto: «Pul Pervogo»

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko erhielt bei seinem Besuch bei der offenen Aktiengesellschaft «Zenit-BelOMO» ein unerwartetes und interessantes Geschenk. Dem Staatsoberhaupt wurde ein modernes Fernglas überreicht, das von örtlichen Optikspezialisten nach NATO-Standards hergestellt wurde.

Dies berichtete der Telegram-Kanal «Pul Pervogo», der dem Pressedienst des belarussischen Staatschefs nahesteht.

Wasserdicht, beschlagfrei und mit siebenfacher Vergrößerung

Bei der Übergabe des Geschenks hob Alexander Moros, Generaldirektor der Verwaltungsgesellschaft der Holding «BelOMO», die besonderen und überlegenen technischen Eigenschaften des Produkts hervor:

«Als Andenken an Ihren Besuch bei den belarussischen Optikspezialisten überreichen wir Ihnen dieses Fernglas. Es wurde nach NATO-Standards hergestellt. Das Fernglas ist gasgefüllt und wasserdicht – es hält einer Tiefe von bis zu 5 Metern stand. Bei Temperaturschwankungen beschlagen die Linsen nicht; die Sehachsen lassen sich von minus 3 bis plus 3 präzise einstellen, und eine zusätzliche Dioptrienkorrektur ist nicht erforderlich – man muss also nichts drehen», — sagte der Unternehmensleiter.

Außerdem betonte er, dass das Fernglas äußerst robust ist und das Bild bis zu siebenfach vergrößern kann.

«Wir testen es noch heute im Hubschrauber»

Alexander Lukaschenko reagierte mit einem charakteristischen Scherz und einer Anspielung auf das Geschenk:

«Wir werden es noch heute testen. Ich habe meinen eigenen Inspektor», — sagte der belarussische Präsident.

Mit diesen Worten spielte Lukaschenko auf seine Gewohnheit an, während Dienstreisen im Hubschrauber regelmäßig die Ernte und landwirtschaftliche Prozesse in den Regionen des Landes aus der Luft zu beobachten.

Die Unternehmensleitung schenkte dem Präsidenten außerdem ein symbolisches Bild aus speziell angefertigtem optischem Glas, das eine Frau mit einem Fernglas und Störche zeigt.

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Alexander LukaschenkoBelOMOZenit-BelOMONATOPul Pervogo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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