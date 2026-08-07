Mehr als 91.000 Gummienten in den Chicago River gekippt

Das traditionelle jährliche Chicago Duck Derby in Chicago, USA, brachte erneut Tausende Zuschauer zusammen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden mehr als 91.000 gelbe Gummienten in den Chicago River gekippt und „lieferten sich“ mit der Strömung ein Rennen bis ins Ziel.

Neben dem Unterhaltungswert dient das Rennen auch einem wohltätigen Zweck. Die Organisatoren leiten die gesammelten Spenden zur Unterstützung der Aktivitäten von Special Olympics Illinois weiter.

Die Einnahmen werden insbesondere für die Organisation von Wettbewerben für Sportler mit geistiger Behinderung, den Kauf von Sportausrüstung und Kleidung sowie die Finanzierung ihres Trainings und anderer Bedürfnisse verwendet. So gilt das unterhaltsame Rennen als eine traditionelle Veranstaltung, die Tausende Menschen für einen guten Zweck vereint.