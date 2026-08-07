Sensation im Nahen Osten: Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan gründen eine „muslimische NATO“

Foto: Yeni Safak

In der Geopolitik des Nahen Ostens und Asiens hat sich ein historischer Wendepunkt ereignet. Die Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan haben einen trilateralen Verteidigungsvertrag unterzeichnet und damit den Grundstein für ein neues Militärbündnis gelegt, das als „muslimische NATO“ bezeichnet wird.

Nach Angaben der Agentur Yeni Şafak wird das Abkommen, da es in der heiligen Stadt Mekka unterzeichnet wurde, offiziell „Mekka-Abkommen“ genannt. Seine wichtigste und bedeutendste Bestimmung ist der Artikel über die kollektive Verteidigung .

„Ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf uns alle“: Das System der kollektiven Verteidigung

Das auffälligste Merkmal des Dokuments ist, dass es ein Prinzip ähnlich dem NATO-Artikel 5 enthält: Jeder bewaffnete Angriff auf einen der drei Staaten wird als Angriff auf alle drei Länder gewertet.

Das historische Abkommen zielt darauf ab, Aggressionen in der Region gemeinsam einzudämmen und alle Bereiche der Verteidigungs- und Militärkooperation zwischen den drei Parteien auszubauen. Das Projekt wurde fast ein Jahr lang sorgfältig vorbereitet und stellt eine logische Erweiterung eines 2025 zwischen Pakistan und Saudi-Arabien geschlossenen bilateralen Abkommens dar.

Warum gerade jetzt? Was hat zur Gründung des Bündnisses geführt?

Analysten zufolge wurden die drei Staaten durch die zunehmende Instabilität in der Region, Irans geopolitische Rolle und Israels zunehmend aggressive Haltung zu diesem Schritt bewegt.

Saudi-Arabien, das während der jüngsten Konflikte direkt zum Ziel von Angriffen wurde, sieht seine Ölinfrastruktur und strategischen Entwicklungspläne ernsthaft bedroht. Gleichzeitig begann Riad, an der Zuverlässigkeit der von den USA gewährten Sicherheitsgarantien zu zweifeln.

Die perfekte Kombination dreier Mächte: Finanzen, Atomkraft und Technologie

Militärexperten bewerten das „Mekka-Abkommen“ als beispielloses Bündnis, dessen Mitglieder sich perfekt ergänzen:

Saudi-Arabien — umfangreiche finanzielle Ressourcen und Kapital;

Pakistan — nukleares Potenzial und eine große, erfahrene Armee;

Türkei — umfangreiche militärische Erfahrung in der NATO und eine hoch entwickelte Rüstungsindustrie, darunter Drohnen und moderne Waffen.

Eine neue Ära der geopolitischen Architektur

Experten zufolge könnte dieses Abkommen das globale Sicherheitssystem im Nahen Osten grundlegend verändern. Bis der offizielle Text des Dokuments vollständig veröffentlicht ist, bleibt der genaue Umfang der rechtlichen Verpflichtungen jedoch unklar.

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