Verkehrsunfall in China verblüfft: Auto hängt an Felswand

In Chinas Chongqing blieb ein weißes Auto an einer Felswand nahe einem Tunneleingang hängen, nachdem der Fahrer die Kontrolle verloren hatte. Der ungewöhnliche "Parkvorgang" erregte in sozialen Netzwerken und bei der Polizei Aufmerksamkeit.

Aufnahmen einer Dashcam zeigen, wie das weiße Auto von der Straße abkommt und nahe dem Tunneleingang zwischen einer Felswand und Bäumen stecken bleibt. Nachdem das Auto von der Schnellstraße abgekommen war, fuhr es die Felswand hinauf und verkeilte sich zwischen Bäumen und einem Stromverteilerkasten.

Feuerwehrleute, die am Unfallort eintrafen, nutzten eine spezielle Leiter, um den Fahrer sicher zu retten. Es gelang ihnen, ihn vorsichtig aus dem Auto herunterzubringen.

Die Polizei untersucht derzeit die Ursachen und alle Umstände des Verkehrsunfalls.