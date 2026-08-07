Hersteller modularer Computer meldet Datenleck

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Hersteller modularer Computer meldet Datenleck

Framework, bekannt für seine modularen und leicht reparierbaren Laptops, hat alle Kunden vor einem Sicherheitsvorfall und dem Diebstahl persönlicher Daten gewarnt. Dieser Cybervorfall hat die Sorgen über den Datenschutz der Nutzer und die Zuverlässigkeit von Drittanbieterdiensten auf dem Technologiemarkt weiter verstärkt. Dies berichtete Techcrunch.com berichtet darüber.

Laut TechCrunch schrieben am Donnerstag mehrere Kunden in sozialen Netzwerken über eine spezielle Benachrichtigung, die sie vom Unternehmen erhalten hatten. Der Framework-Vertreter Erik Schumacher bestätigte, dass das Datenleck «alle Kunden» betroffen habe, weigerte sich jedoch, die genaue Zahl der Betroffenen zu nennen. Obwohl die Produkte der Marke als vergleichsweise kleine Nische gelten, gehen Analysten davon aus, dass das Unternehmen bereits Hunderttausende Geräte verkauft hat.

Ursachen und Folgen des Cyberangriffs

Laut der an Kunden versandten Benachrichtigung wurde der Vorfall durch ein Problem in der Cloud-Infrastruktur des von Framework genutzten Business-Analytics-Anbieters Metabase verursacht. Metabase teilte in seinem offiziellen Blog mit, dass der Cyberangriff über eine unbekannte Sicherheitslücke, einen sogenannten «Zero-Day»-Fehler, erfolgte. Die Hacker nutzten diese Schwachstelle aus und erlangten Zugriff auf Kundendatenbanken auf Cloud-Servern.

Eine unternehmensinterne Untersuchung ergab, dass die Angreifer Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und physische Adressen der Kunden erbeutet hatten. Die Framework-Führung betonte jedoch ausdrücklich, dass die Bankkartendaten und Zahlungsinformationen der Kunden sicher gespeichert und nicht kompromittiert worden seien.

Sicherheit der Lieferkette

Der Vorfall zeigt, wie anfällig die Drittanbieterdienste und Software sein können, die moderne Technologieunternehmen in ihrem Betrieb nutzen. Viele große und mittelständische Unternehmen verlassen sich bei der Verwaltung ihrer Daten auf spezialisierte Cloud-Plattformen. Solche Cyberangriffe entlang der Lieferkette können Millionen von Endnutzern betreffen.

Cybersicherheitsexperten empfehlen Unternehmen derzeit, die Sicherheit ihrer Lieferketten strenger zu kontrollieren. Framework erklärte zwar, als Reaktion auf den Vorfall zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, erinnerte betroffene Kunden jedoch daran, ihre persönlichen Daten vorsichtig zu verwenden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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