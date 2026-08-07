USA geben 4 Milliarden Dollar für die Aufhebung von Offshore-Windkraftprojekten aus

Die US-Regierung hat sich bereit erklärt, dem deutschen Energiekonzern RWE weitere 1,2 Milliarden Dollar Entschädigung für den Stopp eines der großen Offshore-Windenergieprojekte des Landes zu zahlen. Nach Angaben von Heatmap News und ixbt.com werden mit diesen Mitteln Windparkprojekte vor den Küsten Kaliforniens, Louisianas und New Yorks vollständig eingestellt. Techcrunch.com berichtet .

Insgesamt hat die US-Regierung bislang 3,93 Milliarden Dollar ausgegeben, um Auftragnehmer zum Verzicht auf ihre Offshore-Lizenzen zu bewegen. Im Rahmen der Vereinbarung soll RWE 900 Millionen Dollar der bereitgestellten Mittel für den Kauf einer kleinen Beteiligung an einem Exportterminal für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Louisiana verwenden.

Rückkehr zur konventionellen Energie und ihre Folgen

Die verbleibenden 300 Millionen Dollar sollen für den Kauf neuer Erdgasturbinen verwendet werden, um 15 der am stärksten ausgelasteten Kraftwerke des Landes zu versorgen. Experten zufolge gehören Anlagen dieser Art zu den teuersten im Betrieb und zu den umweltschädlichsten.

Aufgrund der derzeit hohen weltweiten Nachfrage nach neuen Turbinen gibt es bereits Warteschlangen und Verzögerungen bis in die frühen 2030er-Jahre. Daher ist noch unklar, wann diese Gasturbinen installiert und vollständig in Betrieb genommen werden können.

RWE-Strategie und internationaler Markt

Zu den gestrichenen Projekten gehörte auch ein großer Windpark vor der Küste New Yorks, der eine Leistung von mehr als 3 Gigawatt erreichen sollte. Dies gilt als erheblicher Verlust für den grünen Energiesektor des Landes.

Dennoch hat RWE seine Investitionen in erneuerbare Energiequellen in anderen Regionen der Welt nicht eingestellt. Der deutsche Konzern teilte mit, bei einer kürzlich abgehaltenen Auktion im Vereinigten Königreich neue Kapazitäten von 6,9 Gigawatt erworben zu haben.