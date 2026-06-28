Usbekischer Militanter bei bewaffnetem Angriff in Syrien getötet

Ein usbekischer Militanter wurde bei einem Angriff unbekannter bewaffneter Personen in der Stadt Al-Fu'ah nahe der Provinz Idlib in Syrien getötet. Dies berichtete die Publikation Syriahr.

Berichten zufolge befand er sich während des Angriffs in seinem Auto, und unbekannte Personen schossen direkt in das Fahrzeug. Infolgedessen verstarb er noch am Tatort.

Vorläufigen Informationen zufolge war die getötete Person zuvor in der Einheit „Rote Mützen“ innerhalb von „Hay'at Tahrir ash-Sham“ tätig.

Nach dem Vorfall wurden die Sicherheitsmaßnahmen in der Region verschärft. Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen eingeleitet, um die Einzelheiten des Vorfalls zu klären, die Täter zu finden und Beweise zu sammeln.

Die Publikation merkte an, dass dieser Vorfall vor dem Hintergrund einer jüngsten Serie von Attentaten und bewaffneten Angriffen im Nordwesten Syriens geschah, was zeigt, dass in einigen Gebieten weiterhin Sicherheitsprobleme bestehen.