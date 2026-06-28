Europäische Union stellt 5 Millionen Euro Hilfe für Venezuela bereit

Die Europäische Union hat Venezuela nach einem schweren Erdbeben eine Nothilfe in Höhe von 5 Millionen Euro zugesagt. Dies gab die EU-Außenpolitische Chefin Kaja Kallas nach einem Telefonat mit der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bekannt.

Kallas erklärte, dass der europäische Zivilschutzmechanismus aktiviert wurde. Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben Such- und Rettungsteams, Feuerwehrleute und medizinisches Personal nach Venezuela entsandt.

Zudem wurde das europäische Satellitensystem „Copernicus“ in die Rettungsarbeiten eingebunden. Es hilft dabei, die am stärksten vom Naturereignis betroffenen Gebiete zu identifizieren und die Hilfslieferungen zu koordinieren.