Verrat vor der Hochzeit: Frau stößt Verlobten mit ihrem Liebhaber in die Tiefe

Der Tod des 26-jährigen Ketan Agarwal in Pune wurde zunächst als Unfallsturz gewertet. Spätere Ermittlungen ergaben jedoch, dass sein Tod geplant war.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurde Ketan während eines Ausflugs zum Lohagad-Fort von einer Klippe gestoßen. Verdächtigt werden seine Verlobte Siya Goyal und deren Liebhaber Chetan Chaudhari.

Die Ermittlungen ergaben, dass dies nicht der erste Versuch gegen Ketan war. Bereits einige Tage zuvor wurde ein Attentat auf ihn versucht, doch der Plan scheiterte.

Siya gab im Verhör zu, eine Beziehung mit einem anderen Mann zu haben. Sie erklärte zudem, mit Ketans Aussehen und seinem Stottern unzufrieden gewesen zu sein. Beide Verdächtigen befinden sich in Haft.