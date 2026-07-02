Rivian erhöht Absatzprognose trotz Stagnation auf dem Elektroautomarkt

Das US-Startup Rivian hat seine Absatzprognose für das laufende Jahr offiziell angehoben, trotz des Rückgangs auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge und zahlreicher wirtschaftlicher Herausforderungen. In einem Bericht an die Investoren gab das Unternehmen bekannt, dass die Produktionsraten höher als erwartet seien und die Nachfrage nach neuen Modellen steige. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Ursprünglich plante Rivian, im Jahr 2024 zwischen 62.000 und 67.000 Fahrzeuge auszuliefern. Nach der Analyse aktueller Kennzahlen hob das Unternehmen diese Zahl jedoch auf 65.000 bis 70.000 Einheiten an. Zum Vergleich: Im Vorjahr konnte die Marke lediglich 42.247 Elektroautos verkaufen. Dieses Wachstum ist für das Unternehmen von strategischer Bedeutung, da das Interesse an Elektrofahrzeugen auf dem US-Markt derzeit leicht nachgelassen hat.

R2-Modell und Produktionskapazitäten

Grund für die zuversichtliche Erklärung des Unternehmens ist das erfolgreiche Debüt und der Markteintritt des neuen R2 SUV -Modells im Massenmarkt. Laut Rivian wurden im zweiten Quartal 12.613 Fahrzeuge produziert, von denen 12.194 an die Kunden ausgeliefert wurden. Dies liegt deutlich über den von Analysten erwarteten 9.000 bis 11.000 Einheiten.

Derzeit erweitert das Unternehmen sein Werk in Normal, Illinois, und errichtet gleichzeitig einen großen Produktionskomplex in Georgia. Diese Projekte ermöglichen die Produktion von Hunderttausenden von R2-Modellen pro Jahr. Der Startpreis für diesen Crossover liegt bei etwa 58.000 Dollar, womit er zum beliebtesten Produkt des Unternehmens werden soll.

Marktbarrieren und Partnerschaft mit Uber

Es ist anzumerken, dass Rivian diesen Erfolg in einer komplexen politischen und wirtschaftlichen Lage erzielt. Die Streichung der staatlichen Steuergutschriften in Höhe von 7.500 Dollar durch den US-Kongress und die Lockerung von Umweltauflagen wirkten sich negativ auf viele Hersteller aus. Dennoch wächst Rivian dank der stabilen Nachfrage nach seinen EDV-Nutzfahrzeugen und der teureren R1-Serie weiter.

Die finanzielle Stabilität des Unternehmens ist noch nicht vollständig wiederhergestellt. Rivian arbeitet daran, Milliardenverluste zu überwinden. Zuvor hatte sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, bis 2027 einen Nettogewinn zu erzielen, doch dieser Termin wurde zugunsten der Entwicklung von Programmen für autonomes Fahren leicht verschoben. Insbesondere hat Rivian eine große Vereinbarung über die Lieferung seiner selbstfahrenden R2 SUV-Modelle an den Dienst Uber getroffen.

Experten sind der Meinung, dass es ein positives Signal für die gesamte Branche ist, wenn Startups wie Rivian ihren Platz im Wettbewerb mit traditionellen Autogiganten und Tesla behaupten können. Das Unternehmen festigt seine Marktposition nicht nur im Bereich des privaten Transports, sondern auch mit elektrischen Transportern im Logistiksektor.