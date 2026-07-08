OpenAI bereitet die Einführung des leistungsstärksten GPT-5.6-Modells vor

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OpenAI bereitet die Einführung des leistungsstärksten GPT-5.6-Modells vor

OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, bereitet sich auf die Einführung seines neuen GPT-5.6-Modells am 9. Juli vor. Die ursprünglich geplante Veröffentlichung wurde im Juni aufgrund zusätzlicher Sicherheitsüberprüfungen durch US-Behörden verschoben, wie die Deutsche Welle berichtete.

Es heißt, dass die technischen Tests abgeschlossen sind und das Weiße Haus nach Verhandlungen zwischen der Unternehmensführung und US-Beamten die Freigabe des Modells erteilt hat. OpenAI bezeichnet das neue GPT-5.6 als das leistungsstärkste KI-System in der Geschichte des Unternehmens. Das Modell soll über deutlich verbesserte Fähigkeiten in den Bereichen Cybersicherheit, Biologie und autonome Aufgabenbewältigung verfügen.

Warum wurde die Einführung verschoben?

Quellen zufolge war die Sorge in Washington über die Möglichkeit, dass fortschrittliche KI-Systeme für illegale oder gefährliche Zwecke missbraucht werden könnten, der Grund für die Verschiebung.

Im Juni wies das Weiße Haus den OpenAI-Konkurrenten Anthropic an, die Nutzung seiner fortschrittlichsten Fable- und Mythos-Modelle aus nationalen Sicherheitsgründen vorübergehend einzustellen. Diese Beschränkungen wurden Berichten zufolge erst letzte Woche gelockert.

US-Beamte sind der Ansicht, dass moderne KI-Modelle Schwachstellen in Software identifizieren können. Es besteht die Sorge, dass ausländische Militärs oder Geheimdienste, einschließlich Staaten wie Russland und China, dies für böswillige Zwecke ausnutzen könnten.

Daher bat das Weiße Haus OpenAI, die Einführung vorübergehend zu verschieben, womit das Unternehmen einverstanden war. In einer Stellungnahme betonte OpenAI jedoch, dass solche staatlichen Überprüfungen nicht zur ständigen Praxis werden sollten.

Washington verschärft Sicherheitsmaßnahmen

Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit sprach sich US-Präsident Donald Trump für einen Abbau der Regulierungen im KI-Sektor aus. Er war der Meinung, dass übermäßige Anforderungen die Wettbewerbsfähigkeit der USA gegenüber China im Technologiebereich schwächen könnten.

Im Juni unterzeichnete Trump jedoch eine neue Anordnung zur Minderung von Cybersicherheitsrisiken im Zusammenhang mit fortschrittlichen KI-Modellen. Dem Dokument zufolge sollen Entwickler ihre Modelle einen Monat vor der öffentlichen Veröffentlichung zur Prüfung bei der Regierung einreichen. Dieser Prozess erfolgt auf freiwilliger Basis.

OpenAI gab bekannt, dass es mit Regierungsbehörden zusammenarbeitet, um einen dauerhaften Sicherheitsmechanismus für zukünftige Modellveröffentlichungen zu entwickeln.

GPT-5.6 wird in drei Versionen erscheinen

Nach Angaben des Unternehmens wird das am 9. Juli erscheinende GPT-5.6-Modell in drei Versionen veröffentlicht. Sol wird als das leistungsstärkste Modell in der Geschichte von OpenAI beschrieben. Terra ist eine Mittelklasse-Variante für tägliche Aufgaben, während Luna die günstigste Version ist, die auf hohe Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt ist.

Es wurde zudem bekannt gegeben, dass GPT-5.6 über ein mehrstufiges Sicherheitssystem verfügt. Das Unternehmen betont, dass diese Schutzmechanismen entwickelt wurden, um den Einsatz von KI bei Cyberangriffen oder anderen schädlichen Aktivitäten zu verhindern.

Zuvor wurde berichtet, dass Malta seinen Bürgern ChatGPT Plus kostenlos zur Verfügung stellen wird. Damit ist das Land das erste, das eine solche Möglichkeit bietet. Im Rahmen der mit OpenAI unterzeichneten Vereinbarung erhalten maltesische Bürger und Einwohner ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu ChatGPT Plus, wofür eine Registrierung über das Online-Identifikationssystem des Landes erforderlich ist.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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