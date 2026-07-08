Frachtflugzeug mit fünf Besatzungsmitgliedern in Pakistan vom Radar verschwunden

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Frachtflugzeug mit fünf Besatzungsmitgliedern in Pakistan vom Radar verschwunden

Ein Boeing 737-400 Frachtflugzeug der Fluggesellschaft K2 Airways ist auf dem Flug von Schardscha nach Karatschi in Pakistan vom Radar verschwunden. An Bord befanden sich fünf Besatzungsmitglieder, berichtet Anhor.uz.

Berichten zufolge verschwand das Flugzeug westlich von Karatschi über dem Arabischen Meer von den Radarschirmen. Vor dem Verbindungsabbruch meldete der Pilot ein Problem mit dem Navigationssystem.

Die pakistanische Luftfahrtbehörde teilte mit, dass die Radargeräte einen plötzlichen Höhenverlust und eine abrupte Kursänderung des Flugzeugs aufgezeichnet hätten. Danach brach der Kontakt zur Besatzung ab.

Der Dienst Flightradar24 gab an, dass vorläufige ADS-B-Daten auf einen möglichen Absturz hindeuten könnten. Ein Absturz wurde jedoch bisher nicht offiziell bestätigt.

Die pakistanische Marine und Luftwaffe wurden in das vermutete Gebiet entsandt. An der Suche sind das Kriegsschiff PNS Zulfiqar, ein Saab 2000 Erieye Frühwarnflugzeug sowie das Handelsschiff Lahore der Pakistan National Shipping Corporation beteiligt.

Die Boeing 737-400 wurde früher als Passagierflugzeug genutzt. Im Jahr 2012 wurde sie zum Frachtflugzeug umgebaut.

Das letzte große Flugzeugunglück in Pakistan ereignete sich 2020 beim Absturz einer Maschine der Pakistan International Airlines während der Landung am Flughafen Karatschi. Damals überlebten zwei der 99 Personen an Bord.

PakistanK2 AirwaysBoeing 737-400KaratschiSchardschaArabisches Meer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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