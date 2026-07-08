Spannungen zwischen den USA und dem Iran nach Angriffen in der Straße von Hormus verschärft

Die USA haben neue Schläge gegen Ziele im Iran geführt, nachdem drei Tanker in der Nähe der Straße von Hormus durch Geschosse beschädigt wurden. Gleichzeitig hat Washington die Erlaubnis widerrufen, die es Teheran ermöglichte, Öl auf internationalen Märkten zu verkaufen, berichtet Anhor.uz.

Nach Angaben des US-Zentralkommandos richteten sich die Angriffe gegen mehr als 80 Ziele. Die amerikanische Seite erklärte, dass sich darunter über 60 kleine Schiffe der iranischen Revolutionsgarde befanden.

Washington gibt an, dass die Operation durchgeführt wurde, um die Möglichkeiten für Angriffe auf Handelsschiffe zu verringern. Das US-Kommando bewertete die Aktionen des Iran als Verstoß gegen den Waffenstillstand und als Bedrohung für die freie Schifffahrt.

Das iranische Militärkommando verurteilte die US-Angriffe und bezeichnete sie als Akt der Aggression. Teheran erklärte, es behalte sich das Recht auf Gegenmaßnahmen vor und werde keine US-Einmischung in die Schifffahrtskontrolle in der Straße von Hormus zulassen.

Iranische Quellen berichteten von Explosionen auf den Inseln Kharg und Qeshm sowie in den südlichen Hafenstädten Sirik und Bandar Abbas. Informationen über zivile Opfer liegen nicht vor.

Es heißt, dass in Sirik mehrere Personen durch Splitter verletzt wurden, nachdem ein Geschoss auf einen Handelspier einschlug. Es gibt auch Berichte über Schäden an Fischereipiers und Brände auf mehreren Fischerbooten.

Laut einem US-Beamten richteten sich die Angriffe gegen iranische Luftabwehrsysteme, Küstenüberwachungsanlagen, Boden-Luft-Raketen, Anti-Schiffs-Marschflugkörper und Drohnenstartplätze.

Dieser Vorfall war eine weitere Belastungsprobe für das im letzten Monat zwischen den USA und dem Iran unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen. Am Dienstag widerrief Washington eine der wichtigsten Erleichterungen, die es dem Iran ermöglichte, Öl und Erdölprodukte auf internationalen Märkten zu verkaufen.

Zuvor hatte das US-Finanzministerium eine allgemeine Lizenz für den Verkauf von iranischem Öl, Petrochemikalien und Erdölprodukten bis zum 21. August erteilt. Nach dem Widerruf der Lizenz wurde dem Iran eine Frist bis zum 17. Juli eingeräumt, um laufende Geschäfte abzuwickeln.

Nach den Nachrichten über die Wiedereinführung der Beschränkungen stiegen die Ölpreise um mehr als 3 Prozent.

Katar beschuldigte den Iran, Schiffe angegriffen zu haben, darunter den großen Flüssigerdgastanker Al Rekayyat. Doha teilte mit, dass das Schiff von einer Drohne getroffen wurde und ein Feuer im Maschinenraum ausbrach. Die Besatzung wurde in Sicherheit gebracht.

Es wurde auch berichtet, dass ein unter saudi-arabischer Flagge fahrender Tanker, möglicherweise der Supertanker Wedyan, in der Nähe der Küste von Oman beschädigt wurde. Die Ursache des Schadens wurde nicht sofort bekannt gegeben.

Das katarische Außenministerium bestellte den stellvertretenden iranischen Botschafter ein und überreichte ihm eine Protestnote. Das iranische Außenministerium bezeichnete die Vorwürfe als unverständlich und erklärte, Teheran komme seinen Verpflichtungen nach.

Das Waffenstillstandsabkommen sollte ein 60-tägiges Zeitfenster für Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen schaffen. Die in Katar geführten indirekten Gespräche haben jedoch bisher keine Ergebnisse gebracht.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, dass Washington bereit sei, die Angriffe wieder aufzunehmen, falls keine Einigung mit dem Iran erzielt werde. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, dass bei anhaltenden Drohungen keine Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen beginnen würden.