Argentinien verteidigt Titel: Große Untersuchung gegen Verband eingeleitet

Während die argentinische Nationalmannschaft um die Verteidigung ihres Weltmeistertitels bei der WM 2026 kämpft, wurde abseits des Platzes eine ernsthafte Finanzuntersuchung gegen den nationalen Fußballverband eingeleitet.

Berichten zufolge prüft das FBI, ob es im Zusammenhang mit den Aktivitäten des argentinischen Fußballverbandes zu Geldwäsche und finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen ist.

FBI untersucht AFA-Aktivitäten

Laut EasySport wird die Untersuchung in Zusammenarbeit mit der US-Bundesstaatsanwaltschaft durchgeführt.

Experten analysieren die kommerziellen Aktivitäten des argentinischen Fußballverbandes auf US-Territorium. Der Fokus liegt darauf, ob bei Finanztransaktionen gegen US-Gesetze verstoßen wurde.

Großtransaktionen im Fokus

Berichten zufolge werden im Rahmen der Untersuchung Transaktionen in Höhe von über 300 Millionen Dollar geprüft.

Es wird vermutet, dass diese Gelder aus Sponsorenverträgen, dem Verkauf von Medienrechten und anderen kommerziellen Vereinbarungen stammen könnten.

Unternehmensaktivitäten werden ebenfalls geprüft

Laut der argentinischen Zeitung La Nación beschränkt sich die Untersuchung nicht nur auf den Verband.

Auch die Aktivitäten von Unternehmen, die an der Einnahmenverwaltung beteiligt waren, werden gesondert analysiert. Die Ermittler versuchen festzustellen, ob die Anforderungen an die finanzielle Transparenz bei diesen Geschäften eingehalten wurden.

Bisher keine offiziellen Anklagen

Es wird betont, dass bisher gegen keine Person offiziell Anklage erhoben wurde.

Die Ermittlungen dauern an und ein abschließendes Ergebnis wurde noch nicht veröffentlicht. Daher handelt es sich derzeit lediglich um Verdachtsmomente und ein laufendes Ermittlungsverfahren.

Nationalmannschaft setzt WM-Kampf fort

Es heißt, dass diese Situation abseits des Platzes die Teilnahme der argentinischen Nationalmannschaft an der WM 2026 nicht beeinträchtigt hat.

Die amtierenden Weltmeister setzen ihren Kampf um die Titelverteidigung fort. Dennoch könnte die Finanzuntersuchung gegen den Verband zu einem der schwerwiegendsten Ereignisse abseits des Platzes für den argentinischen Fußball während des Turniers werden.