US-Senator Lindsey Graham mit 71 Jahren verstorben

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US-Senator Lindsey Graham mit 71 Jahren verstorben

US-Senator Lindsey Graham ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Dies teilte sein Pressebüro über seine offiziellen Seiten auf X und Facebook mit.

In der Erklärung heißt es, der Senator sei am Samstagabend, dem 11. Juli, nach einer kurzen und plötzlich aufgetretenen Krankheit verstorben.

„US-Senator Lindsey Graham ist am Samstagabend, dem 11. Juli, nach einer kurzen und plötzlichen Krankheit verstorben. Die Familie von Senator Graham ist dankbar für die Gebete und die Unterstützung in dieser schweren Zeit und bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Auch US-Präsident Donald Trump bestätigte den Tod des Senators.

„Senator Lindsey Graham war einer der großartigsten Menschen und Senatoren, die ich je kannte. Er hat stets im Interesse des Volkes gearbeitet und war ein wahrer Patriot für Amerika. Wir werden Lindsey Graham sehr vermissen“, schrieb Trump.

Wie der Fernsehsender NBC News unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, trafen Rettungskräfte nach einem Notruf wegen eines Herzstillstands im Haus des Senators ein.

Zur Information: Lindsey Graham wurde 1955 geboren. Er war seit Januar 2003 als US-Senator für South Carolina tätig. Seit Januar 2025 fungierte er als Vorsitzender des Haushaltsausschusses des US-Senats.

Lindsey GrahamUS-SenatPolitikSouth CarolinaDonald Trump
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