Über 500 Babys in Peru nach Haaland benannt

Während der Weltmeisterschaft 2026 wurden in Peru über 500 neugeborene Babys nach dem Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland, benannt. Dieser Trend war besonders nach Beginn des Turniers zu beobachten.

Berichten zufolge wurden im Land 468 Babys mit dem Namen Haaland registriert. Weitere 91 Kinder erhielten den vollständigen Namen Erling Haaland.

Der Großteil der Babys mit diesen Namen kam nach dem Start der Weltmeisterschaft zur Welt. Die Zahlen stiegen weiter an, nachdem die norwegische Nationalmannschaft Brasilien besiegte und ins Viertelfinale einzog.