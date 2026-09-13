Honor Magic9-Serie: Smartphones mit einzigartigen Kamerafunktionen vorgestellt

Honor hat offiziell die ersten technischen Spezifikationen für seine neue Flaggschiff-Generation, die Magic9-Serie, bekannt gegeben. Wie Ixbt.com berichtet, stellen diese Geräte einen bedeutenden Fortschritt in der mobilen Fototechnologie dar und dürften insbesondere aufgrund ihrer Kamerafähigkeiten für intensiven Wettbewerb auf dem Markt sorgen. Die neuen Smartphones integrieren innovative Lösungen und Standards der professionellen Filmindustrie. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut der Unternehmenspräsentation ist das bemerkenswerteste Merkmal der neuen Geräte die quadratische Frontkamera-Matrix, die erstmals in Smartphones mit dem Betriebssystem Android eingesetzt wird. Diese 55-Megapixel-Frontkamera namens Agile Eye wird zu einem Alleinstellungsmerkmal des Geräts. Der quadratische Sensor ermöglicht es Benutzern, Fotos und Videos sowohl im Hoch- als auch im Querformat ohne zusätzliches Zuschneiden aufzunehmen, was mehr Freiheit bei der Bildgestaltung bietet.

Quadratischer Sensor und Kamerafunktionen

Es ist jedoch anzumerken, dass diese fortschrittliche Agile Eye-Frontkamera nicht in allen Modellen der Serie verfügbar sein wird. Laut Hersteller wird diese Technologie nur in den Modellen Honor Magic9 und dem fortschrittlichen Honor Magic9 Pro Max unterstützt. Dies ermöglicht es Käufern, das Gerät zu wählen, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Das Hauptaugenmerk liegt zweifellos auf der professionellen Hauptkamera auf der Rückseite. Die Ingenieure von Honor haben bei der Entwicklung dieser Geräte eng mit dem renommierten Unternehmen ARRI zusammengearbeitet. Das Ergebnis ist ein Dreifach-Kameramodul mit zwei 200-Megapixel-ARRI-Sensoren mit ultrahoher Auflösung sowie einem 500-mm-Telekonverter, der erstmals in der Geschichte der Marke eingeführt wurde.

Kinematografisches Design und Modi

Das Top-Flaggschiff der Serie, das Honor Magic9 Pro Max, zeichnet sich durch ein einzigartiges Design mit aktualisierten Kanten und einer speziellen Rückseite aus. Das äußere Erscheinungsbild der Rückkamera wurde von der ARRI FLEX 35 inspiriert, die als erste echte Kinokamera der Geschichte gilt, was den Telefonen eine besondere Ästhetik verleiht.

Die neue Serie ist zudem mit einem speziellen ARRI Cinema Mode ausgestattet. Dieser Modus ermöglicht es normalen Nutzern und Kreativen, ihr Smartphone in eine einzigartige Taschen-Kinokamera zu verwandeln und professionelle filmische Aufnahmen zu machen. Diese technologischen Lösungen eröffnen neue Möglichkeiten für Liebhaber der mobilen Videografie.