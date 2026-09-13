Mutter stürmte ins Feuer, um ihre 6-jährige Tochter zu retten

In der türkischen Provinz Ardahan, Bezirk Damal, brach in einem Stall ein Feuer aus, bei dem die 6-jährige T. Erensayın im Gebäude eingeschlossen wurde. Die 40-jährige Özgül Kaya Erensayın stürmte ohne zu zögern in die Flammen, um ihre Tochter zu retten. Dies berichtete Haber7.

Es wurde bekannt, dass das Feuer im Stall auf der Ag‘yar-Alm im Dorf Burmadere ausbrach, nachdem ein Ofen angezündet worden war. Als die Frau kurz nach draußen ging, bemerkte sie Rauch, der aus dem Inneren drang. Nachdem sie erkannte, dass ihre Tochter noch drinnen war, betrat sie das brennende Gebäude, um sie zu retten.

Die Mutter konnte ihre Tochter ins Freie bringen. Während der Rettungsaktion erlitt sie jedoch Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und an den Händen. Auch die 6-jährige Tochter erlitt Verbrennungen an Gesicht und Händen.

Mutter und Tochter wurden in das Zentrum für Brandverletzungen des Krankenhauses in Erzurum gebracht und dort medizinisch versorgt. Aktuellen Berichten zufolge ist ihr Zustand stabil.