Der militärpolitische Konflikt in Osteuropa nähert sich seinem gefährlichsten und kritischsten Punkt. Der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin gab am Rande des BRICS-Gipfels in Neu-Delhi eine beispiellos scharfe Erklärung gegenüber europäischen Staaten ab. Das Kreml-Oberhaupt stellte unmissverständlich klar, dass der Einmarsch europäischer Truppen in die Ukraine als direkter «offizieller Krieg mit Russland» gewertet werde. Diese scharfe Ablehnung erfolgte als Reaktion auf den Aufsehen erregenden Plan des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, wonach 26 Staaten im Rahmen von Sicherheitsgarantien nach dem Krieg Friedenstruppen in die Ukraine entsenden könnten.

Vor dem Hintergrund politischer Drohungen hat auch die Spannung an der Front ihren Höhepunkt erreicht: In Kiew zielten Jet-Drohnen auf Tankstellen, Selenskyj meldete fast 500 Drohnenangriffe innerhalb eines Tages, und die Ukraine startete einen Vergeltungsschlag gegen Ölanlagen im kaspischen Machatschkala. Wird Putins Warnung das Risiko eines globalen Zusammenstoßes zwischen dem Westen und Russland erhöhen? Was zerstören die Drohnenkämpfe hinter der Front, und warum wird dies im Kreml nicht als «rote Linie», sondern als endgültige Entscheidung bezeichnet?

«Das bedeutet Krieg mit Russland»: Die harte Haltung von Putin und Peskow

Neu-Delhi BRICS Auf dem Gipfelgelände warnten Putin und Kreml-Vertreter den Westen vor schweren Konsequenzen:

Direkter Einspruch von Putin: «Jetzt, so sagen sie, zerbrechen sie sich den Kopf darüber, wie man Truppen in die Ukraine schicken kann. Das bedeutet Krieg mit Russland», betonte der russische Präsident in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS nachdrücklich;

Macrons 26-Staaten-Plan: Letzte Woche erklärte der französische Staatschef Emmanuel Macron, dass 26 Länder sich verpflichten würden, nach Ende des Konflikts im Rahmen von Sicherheitsgarantien eigene Truppen in die Ukraine zu entsenden;

«Das ist keine rote Linie, sondern eine klare Position»: Dmitri Peskow erklärte, dass es sich bei dieser Angelegenheit nicht nur um eine symbolische «rote Linie» handele, sondern um die feste Position Russlands, die der Welt und insbesondere den Europäern in klarster und verständlichster Form vermittelt wurde.

500 Drohnen an einem Tag: Explosionen in Kiew und Angriffe auf Industrieanlagen

Im Rahmen der militärischen Aktionen sind ukrainische Städte ununterbrochenen Luftangriffen ausgesetzt:

Selenskyjs Erklärung auf X: Der ukrainische Präsident gab bekannt, dass am Samstag landesweit fast 500 Drohnenangriffe verzeichnet wurden;

Angriffe auf ausländische Unternehmen: Infolge der Angriffe wurden ein Stahlwerk eines indischen Unternehmens, ein US-Unternehmen für Sonnenblumenöl sowie ein polnisches Sanitärwerk beschädigt;

Verheerende Explosionen in Kiew: Am Freitag zerstörten Drohnen mit Strahltriebwerken mehrere Tankstellen in Kiew – dabei kamen 2 Menschen ums Leben und 12 Bürger wurden schwer verletzt;

Lebensmittel- und Logistikinfrastruktur: Die Schläge legen Lebensmittellager, Pharmafabriken, LKW-Parkplätze, Einkaufszentren und Energiesysteme lahm.

«Das Leben gleicht einer Achterbahn»: Schlag gegen Öl-Anlagen am Kaspischen Meer

Diese Phase des Krieges entwickelt sich für beide Seiten zu einer ernsthaften und komplexen infrastrukturellen Konfrontation:

Das Leid der Zivilbevölkerung: Anastasia Demchenko, die in der Nähe des Explosionsortes in Kiew arbeitet, beschrieb gegenüber dem Guardian die psychische Belastung: «Das ist wahrscheinlich die schwierigste Zeit des Krieges, denn das Leben gleicht einer Achterbahn. Man hat das Gefühl, als stünde das Leben am Abgrund»;

Druck auf die Energieversorgung: Die russische Seite hat ihre massiven Angriffe verstärkt, um das ukrainische Energiesystem vollständig zu lähmen;

Schlag gegen Ölanlagen in Machatschkala: Die ukrainischen Streitkräfte blieben nicht untätig und antworteten mit präzisen Drohnenangriffen auf strategische Ölanlagen in Machatschkala, einer großen Hafenstadt am Kaspischen Meer.

Die Pläne europäischer Staatschefs zur Entsendung militärischer Kräfte und die Ankündigung des russischen Führers, dies als direkten offenen Krieg zu werten, erhöhen die Gefahr einer internationalen Ausweitung des Konflikts mehr denn je.

Glauben Sie, dass die europäischen Staaten nach dieser offenen militärischen Warnung Wladimir Putins ihren Plan zur Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine aufgeben werden, oder wird die Initiative von Emmanuel Macron umgesetzt? Wie beeinflussen diese gnadenlosen Angriffe auf Öl- und Energieobjekte zwischen der Ukraine und Russland das Schicksal des Konflikts? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese äußerst besorgniserregende Analyse zur globalen Sicherheit mit allen Analyse-Enthusiasten und Ihren Angehörigen!