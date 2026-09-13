Huawei Pura X Max in neuen Farben auf dem Markt

Huawei hat offiziell den Verkauf neuer Farbversionen eines seiner fortschrittlichsten Geräte, des Pura X Max Smartphones, gestartet. Laut ixbt.com ist dieses Flaggschiff-Gerät nun in attraktiven Farben wie Burgunderrot und Blau erhältlich. Mit demselben innovativen Formfaktor wie das iPhone Duo hatte dieses Gadget bereits vor seiner Präsentation großes Interesse geweckt und wurde zu einem echten Hit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Technisch basiert das leistungsstarke Smartphone auf dem Kirin 9030 Pro SoC. Eines der Hauptmerkmale des Geräts ist die Ausstattung mit zwei Bildschirmen. Das benutzerfreundliche Außendisplay hat eine Diagonale von 5,4 Zoll, während der innere Bildschirm im aufgeklappten Zustand ganze 7,7 Zoll misst. Dies bietet den Nutzern die Möglichkeiten eines Tablets und eines Smartphones gleichzeitig.

Speicherkonfigurationen und Preise

Die neuen Versionen werden in verschiedenen Speicherkonfigurationen angeboten. Insbesondere die Basisversion mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher kostet 12.000 Yuan. Diese Preisgestaltung entspricht dem hohen technologischen Niveau des Geräts.

Der Hersteller hat zudem spezielle Sammlereditionen und Top-Konfigurationen für Nutzer vorbereitet:

Burgunderrote Sammleredition mit 16 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher — 13.000 Yuan.

Top-Konfiguration mit 16 GB RAM und 1 TB internem Speicher — 14.000 Yuan.

Kameraleistung und Marktnachfrage

Auch die Kamerafunktionen des Geräts sind bemerkenswert. Das Hauptkamerasystem umfasst ein 50 MP Ultra-Weitwinkelmodul sowie ein 50 MP Periskop-Teleobjektiv mit großer Blende. Darüber hinaus ist eine zusätzliche 12,5 MP Ultra-Weitwinkelkamera für Front- und Sekundäraufgaben vorgesehen.

Offiziellen Daten von Huawei zufolge bleibt die Nachfrage nach dem Smartphone sehr hoch. In den ersten vier Monaten nach Verkaufsstart überstiegen die Liefermengen des Pura X Max 1,2 Millionen Einheiten. Diese Zahl unterstreicht die starke Marktposition des Unternehmens bei faltbaren Geräten mit fortschrittlichen Displays.