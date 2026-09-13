Preis des Trump Mobile T1 Smartphones steigt sprunghaft auf 750 Dollar

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Preis des Trump Mobile T1 Smartphones steigt sprunghaft auf 750 Dollar

Der drastische Preisanstieg des Trump Mobile T1 Smartphones, das nach Verzögerungen im Sommer auf den Markt kam, hat in der Technologiebranche für Diskussionen gesorgt. Während das Gerät anfangs für 500 US-Dollar verkauft wurde, ist der Preis nun auf 750 Dollar gestiegen, wie ein Bericht von

Ixbt.com meldet. Laut Ixbt.com zwingen steigende Kosten für Speicherchips und Komponenten auf dem globalen Technologiemarkt viele Hersteller dazu, ihre Preise zu überdenken. Selbst die neuesten Flaggschiff-Modelle sind jedoch im Vergleich zur Vorgängergeneration nur um durchschnittlich 100 Dollar teurer geworden.

Preispolitik und technische Spezifikationen

Zum Vergleich: Während die Preise für Produkte bekannter Marken relativ stabil wachsen, verzeichnete das Trump Mobile T1 einen prozentual deutlich höheren Anstieg. Experten sind der Meinung, dass das Gerät bereits bei seiner Einführung für seinen überhöhten Preis kritisiert wurde.

Technisch ist das Smartphone mit einem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Prozessor, 12 GB RAM und einem 5000 mAh Akku ausgestattet. Zudem wird der interne Speicher von 512 GB als einer der Hauptvorteile des Geräts hervorgehoben.

Marktsituation und Ausblick

Derzeit liegen keine genauen Daten zu den Verkaufszahlen oder dem Markterfolg dieses Smartphones vor. Zudem gibt es keine Gerüchte darüber, dass der Hersteller an einer neuen Generation des Geräts arbeitet.

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese aggressive Preispolitik auf das Kundeninteresse auswirken wird. Die Zeit wird zeigen, ob das Smartphone trotz der Preiserhöhung seine Zielgruppe halten kann.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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