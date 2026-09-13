Mann in Spanien mit 1,3 Kilogramm Kokain im Magen festgenommen

Am Flughafen Palma de Mallorca in Spanien wurde ein ungewöhnlicher Drogenschmuggel gestoppt. Ein 46-jähriger Mann, der aus Belgien eingereist war, wurde dabei ertappt, wie er eine große Menge Kokain in seinem Körper transportierte.

Die spanische Nationalpolizei teilte mit, dass der Passagier vom Flughafen Charleroi gestartet war. Belgische Strafverfolgungsbehörden hatten ihre spanischen Kollegen vorab darüber informiert, dass der Mann möglicherweise in den Drogenschmuggel verwickelt sei.

Nach der Landung des Flugzeugs auf Mallorca wurde der Mann vom Zoll, der Guardia Civil und der Polizei kontrolliert. Bei einer Röntgenuntersuchung wurden zahlreiche verdächtige Objekte in seinem Magen-Darm-Trakt festgestellt.

Im Anschluss an eine medizinische Behandlung im Krankenhaus wurde in seinem Körper 109 Kapseln gefunden. Eine Analyse bestätigte, dass es sich bei dem Inhalt um Kokain handelte. Das Gesamtgewicht betrug 1,353 Kilogramm.

Die Behörden betonten, dass der Transport von Drogen auf diese Weise ein ernstes Lebensrisiko darstellt. Das Aufbrechen nur einer einzigen Kapsel könnte zu einer tödlichen Vergiftung führen.

Nach Abschluss der medizinischen Behandlung wurde der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Er wurde wegen Drogenschmuggels in Untersuchungshaft genommen.