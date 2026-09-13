Mann in Spanien mit 1,3 Kilogramm Kokain im Magen festgenommen

·5·Welt
Mann in Spanien mit 1,3 Kilogramm Kokain im Magen festgenommen

Am Flughafen Palma de Mallorca in Spanien wurde ein ungewöhnlicher Drogenschmuggel gestoppt. Ein 46-jähriger Mann, der aus Belgien eingereist war, wurde dabei ertappt, wie er eine große Menge Kokain in seinem Körper transportierte.

Die spanische Nationalpolizei teilte mit, dass der Passagier vom Flughafen Charleroi gestartet war. Belgische Strafverfolgungsbehörden hatten ihre spanischen Kollegen vorab darüber informiert, dass der Mann möglicherweise in den Drogenschmuggel verwickelt sei.

Nach der Landung des Flugzeugs auf Mallorca wurde der Mann vom Zoll, der Guardia Civil und der Polizei kontrolliert. Bei einer Röntgenuntersuchung wurden zahlreiche verdächtige Objekte in seinem Magen-Darm-Trakt festgestellt.

Auf einem blauen Tuch ordentlich aufgereihte weiße Drogenkapseln.

Im Anschluss an eine medizinische Behandlung im Krankenhaus wurde in seinem Körper 109 Kapseln gefunden. Eine Analyse bestätigte, dass es sich bei dem Inhalt um Kokain handelte. Das Gesamtgewicht betrug 1,353 Kilogramm.

Die Behörden betonten, dass der Transport von Drogen auf diese Weise ein ernstes Lebensrisiko darstellt. Das Aufbrechen nur einer einzigen Kapsel könnte zu einer tödlichen Vergiftung führen.

Nach Abschluss der medizinischen Behandlung wurde der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Er wurde wegen Drogenschmuggels in Untersuchungshaft genommen.

Flughafen Palma de MallorcaKokainschmuggelSpanische NationalpolizeiBelgienDrogenkriminalität
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

BRICS-2026: Globaler Handel, neue Finanzen und unabhängige KorridoreBRICS-2026: Globaler Handel, neue Finanzen und unabhängige KorridoreHeute, 14:54BRICS–2026: Zugang zum Meer, digitale Zahlungen und souveräne FinanzenBRICS–2026: Zugang zum Meer, digitale Zahlungen und souveräne FinanzenHeute, 14:45Mutter stürmte ins Feuer, um ihre 6-jährige Tochter zu rettenMutter stürmte ins Feuer, um ihre 6-jährige Tochter zu rettenHeute, 12:27«Truppeneinsatz in der Ukraine bedeutet Krieg mit Russland»: Putin warnt den Westen offen«Truppeneinsatz in der Ukraine bedeutet Krieg mit Russland»: Putin warnt den Westen offenHeute, 12:06Das schreckliche Geheimnis hinter Babybrei: Säuglinge im KrankenhausDas schreckliche Geheimnis hinter Babybrei: Säuglinge im KrankenhausHeute, 11:48Heißester August der Weltgeschichte: Rekord erneut gebrochenHeißester August der Weltgeschichte: Rekord erneut gebrochenHeute, 11:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten