Zwei Wochen nach dem Tod des Königs von Norwegen ist auch die Prinzessin verstorben

Im norwegischen Königshaus hat sich eine weitere Tragödie ereignet. Zwei Wochen nach dem Tod von König Harald V. ist auch seine Schwester, die 94-jährige Prinzessin Astrid, verstorben.

Wie das norwegische Königshaus mitteilte, verstarb die Prinzessin am 11. September. Sie war die Schwester von Harald V., der am 28. August im Alter von 89 Jahren verstorben war.

Nach dem Tod von König Harald V. bestieg sein Sohn Haakon VIII. den Thron. Der neue König leistete am 1. September im Parlament seinen Amtseid auf die Verfassung.

Interessanterweise nahm Prinzessin Astrid am 9. September noch an der Beerdigung ihres Bruders Harald V. teil. Dies war ihr letzter öffentlicher Auftritt.

Astrid wurde 1932 in Oslo geboren. Während des Zweiten Weltkriegs verließ sie mit ihrer Familie Norwegen und lebte zunächst in Schweden und später in den USA. Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1954 übernahm sie die Rolle der First Lady von Norwegen.

Die Prinzessin, die 1961 den Unternehmer Johan Martin Ferner heiratete, war Mutter von fünf Kindern.