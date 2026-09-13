Zwei Wochen nach dem Tod des Königs von Norwegen ist auch die Prinzessin verstorben

·31·Welt
Zwei Wochen nach dem Tod des Königs von Norwegen ist auch die Prinzessin verstorben

Im norwegischen Königshaus hat sich eine weitere Tragödie ereignet. Zwei Wochen nach dem Tod von König Harald V. ist auch seine Schwester, die 94-jährige Prinzessin Astrid, verstorben.

Wie das norwegische Königshaus mitteilte, verstarb die Prinzessin am 11. September. Sie war die Schwester von Harald V., der am 28. August im Alter von 89 Jahren verstorben war.

Nach dem Tod von König Harald V. bestieg sein Sohn Haakon VIII. den Thron. Der neue König leistete am 1. September im Parlament seinen Amtseid auf die Verfassung.

Interessanterweise nahm Prinzessin Astrid am 9. September noch an der Beerdigung ihres Bruders Harald V. teil. Dies war ihr letzter öffentlicher Auftritt.

Ein älterer Mann im Anzug und eine ältere Frau mit einem Blumenhut lächeln sich an.

Astrid wurde 1932 in Oslo geboren. Während des Zweiten Weltkriegs verließ sie mit ihrer Familie Norwegen und lebte zunächst in Schweden und später in den USA. Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1954 übernahm sie die Rolle der First Lady von Norwegen.

Die Prinzessin, die 1961 den Unternehmer Johan Martin Ferner heiratete, war Mutter von fünf Kindern.

NorwegenKönigshausHarald V.AstridHaakon VIII.
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mann stürzt wegen Ablenkung durch Smartphone aus dem zweiten StockMann stürzt wegen Ablenkung durch Smartphone aus dem zweiten StockHeute, 11:2752-jähriger Tower-Wächter läuft 373 km in 75 Stunden für Obdachlose52-jähriger Tower-Wächter läuft 373 km in 75 Stunden für ObdachloseHeute, 10:5213. September: Die interessantesten Ereignisse der Geschichte an diesem Tag13. September: Die interessantesten Ereignisse der Geschichte an diesem TagHeute, 10:38Lebende Ratte in Nudelschale gefunden: Kunde unter SchockLebende Ratte in Nudelschale gefunden: Kunde unter SchockHeute, 10:34Neymars Ex-Freundin und aktuelle Partnerin in einer Küche: Wie ist ihr Verhältnis?Neymars Ex-Freundin und aktuelle Partnerin in einer Küche: Wie ist ihr Verhältnis?Heute, 01:59Schreckliche Tragödie in Astana: Frau und zweijähriges Kind stürzen aus dem 15. Stock in den TodSchreckliche Tragödie in Astana: Frau und zweijähriges Kind stürzen aus dem 15. Stock in den TodHeute, 01:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden