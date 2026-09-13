52-jähriger Tower-Wächter läuft 373 km in 75 Stunden für Obdachlose

Der 52-jährige Barry Gray, der im Tower of London arbeitet, hat einen außergewöhnlichen Wohltätigkeitsmarathon absolviert, um auf das harte Leben obdachloser Menschen aufmerksam zu machen. Er legte die 373 km lange Strecke von der Quelle der Themse in den Cotswolds bis zum Meer in nur 75 Stunden zurück.

Barry, ein ehemaliger Royal Marine, diente 26 Jahre lang beim Militär. Vor 18 Monaten begann er als Yeoman Warder im Tower of London zu arbeiten und sah während dieser Zeit häufig obdachlose Menschen, die auf der Straße übernachteten.

„Ich sehe unter jeder Brücke und auf jeder Parkbank einen Obdachlosen. Das ist einfach nicht richtig“, sagte er.

Barry sagt, dass Obdachlosigkeit nicht nur auf Menschen beschränkt ist, die auf der Straße leben. Auch Menschen ohne festen Wohnsitz, die vorübergehend bei anderen unterkommen, sind von diesem Problem betroffen.

Da er an der Themse lebt und sich für Ausdauertraining interessiert, kam ihm die Idee für den Marathon ganz natürlich. Während der Vorbereitung achtete er besonders auf Ernährung, medizinische Versorgung und den Schutz seiner Füße. Zwei Wochen vor dem Marathon absolvierte er einen 80-km-Lauf.

In drei Tagen nur drei Stunden geschlafen

Barry lief drei Tage und drei Nächte lang und ruhte sich insgesamt nur drei Stunden aus. Unterwegs schlief er kurz auf einem Stuhl, bevor er seinen Weg fortsetzte.

„Man ist so erschöpft, dass man sogar im Stehen einschlafen könnte. Mein Körper weiß genau, wann ich meine Augen für 30 Minuten schließen muss“, sagte er.

Er betonte, dass die flache Strecke die Herausforderung sogar noch erhöht habe, da dieselben Muskeln über einen langen Zeitraum beansprucht wurden, was den Körper zusätzlich belastete.

Durch den Marathon sammelte Barry mehr als 50.000 Pfund für die Wohltätigkeitsorganisation Only A Pavement Away Er unterstützt diese Organisation seit fast drei Jahren und ist heute deren Botschafter für ehemalige Militärangehörige.

Die Organisation hilft obdachlosen Menschen, einschließlich ehemaliger Soldaten, dabei, Arbeit in der Gastronomie zu finden, ein unabhängiges Leben aufzubauen und sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.

Laut Barry gaben ihm die Unterstützung von Freunden, Familie und Fremden die nötige Kraft, um den Marathon bis zum Ende durchzuhalten.

Nun wurde seine außergewöhnliche Wohltätigkeitsinitiative bei den JustGiving Awards 2026 gewürdigt. Barry wurde in der Kategorie Mind Over Miles als Finalist nominiert.

„Diese Herausforderung hat mich körperlich, geistig und emotional an meine Grenzen gebracht. Aber das ist nichts im Vergleich zum täglichen Leben der Menschen, die auf der Straße schlafen, besonders der ehemaligen Soldaten, die einst ihrem Land gedient haben“, sagte er.

Barry hofft, dass die gesammelten Gelder mehr Menschen ermöglichen, ihr Leben wieder aufzubauen, ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen und eine würdevolle Arbeit zu finden.