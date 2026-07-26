Eine der kleinsten Schienen der Welt für die gebrochene Pfote eines winzigen Hamsters

Ein kleiner Hamster mit einer gebrochenen Pfote wurde von der Tierärztin Maria Firsova auf ungewöhnliche Weise behandelt. Die Spezialistin fertigte eine spezielle, an die Größe des Tieres angepasste orthopädische Schiene an und brachte sie an der verletzten Pfote an.

Diese Vorrichtung fungiert als herkömmlicher Gipsverband. Sie hält den gebrochenen Knochen stabil und verhindert weitere Verletzungen bei Bewegungen. Da die Schiene extrem klein war, erforderten ihre Herstellung und das präzise Anlegen an der Pfote außergewöhnliche Genauigkeit.

Nach der Behandlung war die Pfote des Hamsters geschützt, wodurch die notwendigen Bedingungen für eine natürliche Heilung des Knochens geschaffen wurden. Tierärzte betonen, dass die Arbeit mit solch kleinen Tieren nicht nur medizinisches Wissen, sondern auch große Geduld erfordert.

Diese Arbeit von Maria Firsova zeigte, dass in der Veterinärmedizin jedes Lebewesen, unabhängig von seiner Größe, die gleiche Aufmerksamkeit verdient.