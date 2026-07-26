Indische Regierung fordert Blockierung des anonymen Messengers Bitchat

Die indische Regierung hat von GitHub gefordert, Repositories im Zusammenhang mit Bitchat zu löschen, einem dezentralen Messenger, der von Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey entwickelt wurde. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund anhaltender, landesweiter Proteste getroffen, da Demonstranten diese Anwendung aktiv nutzen, um Internetsperren zu umgehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Jack Dorsey veröffentlichte auf seiner X-Social-Media-Seite eine Kopie des offiziellen Befehls, der vom Koordinierungszentrum für Cyberkriminalitätsbekämpfung (I4C) des indischen Innenministeriums ausgestellt wurde. Dem Dokument zufolge war GitHub verpflichtet, den Zugriff auf drei projektrelevante Repositories innerhalb von drei Stunden zu beschränken. Die Behörden betonen, dass die Architektur von Bitchat die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden erheblich erschwere, insbesondere da das Abfangen von Nachrichten und die Identifizierung von Benutzern unmöglich seien.

Wie funktioniert Bitchat und was macht es einzigartig?

Bitchat ist ein im Sommer 2025 eingeführter Open-Source-Messenger, der sich grundlegend von herkömmlichen WhatsApp- oder Telegram-Anwendungen unterscheidet. Für die Nutzung dieses Dienstes sind weder eine Internetverbindung noch eine Registrierung mit Telefonnummer oder E-Mail erforderlich. Der Datenaustausch erfolgt direkt zwischen Smartphones über Bluetooth Mesh-Technologie, wodurch Geräte ein lokales Netzwerk untereinander bilden können.

Die Entwickler positionieren dieses Tool als ein Instrument, das für die Aufrechterhaltung der Kommunikation bei Naturkatastrophen, Netzausfällen oder Notfällen gedacht ist. Genau das Fehlen zentralisierter Server und die Unmöglichkeit, die Kontrolle über Benutzer auszuüben, wurden jedoch zur Hauptsorge der indischen Regierung. Laut der I4C-Erklärung können solche Technologien nicht nur für friedliche Zwecke eingesetzt werden, sondern auch zur Verbreitung von Desinformation und zur Koordination von Handlungen, die die Staatssicherheit gefährden.

Rasant steigende Beliebtheit inmitten von Protesten

TechCrunch berichtete unter Berufung auf Analysedaten von Sensor Tower, dass die Bitchat-App in Indien eine beispiellose Popularität erlangt hat. Mitte Juli entfielen 85 Prozent der weltweiten Gesamtdownloads der App auf Indien. Noch einen Monat zuvor lag dieser Wert bei gerade einmal 1 Prozent.

In nur fünf Tagen wurde der Messenger 91.000 Mal heruntergeladen, und Stand 23. Juli überstieg die Zahl der täglich aktiven Nutzer in Indien 330.000, was einen neuen Rekord für den Dienst darstellt. Dieser Anstieg des Interesses fiel mit Protesten zusammen, die durch die Annullierung der Ergebnisse von Aufnahmeprüfungen für medizinische Hochschulen ausgelöst wurden. Demonstranten wechselten zur Nutzung von Mesh-Netzwerken, um auch in Regionen mit abgeschaltetem Internet in Kontakt zu bleiben.

Derzeit steht im Fokus der Tech-Community, wie GitHub dieser Forderung nachkommen wird und welche nächsten Schritte das Team um Jack Dorsey unternehmen wird. Diese Situation hat die globale Debatte zwischen digitaler Freiheit und staatlicher Kontrolle erneut auf die Agenda gebracht.