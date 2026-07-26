AC Milan nimmt Barcelona-Verteidiger Gerard Martin ins Visier

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AC Milan nimmt Barcelona-Verteidiger Gerard Martin ins Visier

Der italienische Club AC Milan plant unter dem neuen Cheftrainer Amorim eine grundlegende Reform seiner Defensive. Ein im Celtic Park ausgetragenes Testspiel in der Saisonvorbereitung hat die defensiven Probleme der Mannschaft deutlich aufgezeigt. Daher ist die Führung der Rossoneri auf der Suche nach einem technisch starken Verteidiger, der Angriffe aus der Tiefe einleiten kann, berichtet Goal.com berichtet .

Als Hauptziel des Clubs gilt das Barcelona-Eigengewächs Gerard Martin. Der 186 Zentimeter große Linksfuß gilt als eines der talentiertesten Eigengewächse der La Masia-Akademie. Seine körperliche Verfassung und seine Ballfertigkeiten sollen perfekt in Amorims taktikschema passen.

Ablösesumme und Verhandlungsdetails

Wie El Nacional berichtet, hat AC Milan ein offizielles Angebot über 20 Millionen Euro an die Barcelona-Führung für den Transfer abgegeben. Der katalanische Club hält diesen Betrag jedoch für unzureichend. Der spanische Gigant fordert mindestens 35 Millionen Euro für seinen Spieler, allerdings könnten sich die Parteien durch verschiedene Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung auf eine Senkung des Preises einigen.

Gerard Martin absolvierte in der vergangenen Saison 30 La-Liga-Spiele und zeigte dabei konstante Leistungen. Obwohl der aktuelle Vertrag des Spielers bis 2028 läuft, hat Barcelona signalisiert, ihn aufgrund finanzieller Probleme und der Notwendigkeit, den Haushalt auszugleichen, verkaufen zu wollen.

Es ist erwähnenswert, dass AC Milan in diesem Rennen nicht allein ist. Auch der englische Club Chelsea zeigt ernsthaftes Interesse an dem 2004 geborenen Talent. Die Italiener wollen die Verhandlungen beschleunigen, um ihre Konkurrenten zu überholen.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, wird Gerard Martin voraussichtlich zu einer zentralen Figur in der Abwehr von AC Milan und soll zusammen mit Gila das neue Abwehrbollwerk bilden. Dieser Transfer wird nicht nur die Defensive der Mannschaft stärken, sondern auch eine neue Phase im Spielaufbau einleiten.

AC MilanBarcelonaTransferGerard MartinFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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