Kinobesuche und Theater können das Altern verlangsamen

Regelmäßige Besuche von Museen, Theatern, Kinos und Konzerten bieten nicht nur kulturelle Erholung, sondern können auch den physiologischen Alterungsprozess des Körpers verlangsamen. Darauf verweist ScienceDaily in einer neu veröffentlichten Studie.

Wissenschaftler des Tokyo Institute of Technology analysierten die Ergebnisse einer großen Altersstudie aus England. An der Studie nahmen 1.899 Personen über 50 Jahre teil, deren Gesundheit über mehrere Jahre hinweg überwacht wurde.

Die Experten bewerteten verschiedene medizinische Indikatoren der Teilnehmer – wie Blutdruck, Lungenfunktion, Cholesterin- und Hämoglobinwerte, Body-Mass-Index, Gehgeschwindigkeit und Handkraft –, um ihr physiologisches Alter zu berechnen. Dieser Indikator spiegelt den tatsächlichen Zustand des Körpers wider und kann vom chronologischen Alter abweichen.

Zudem wurden Daten darüber erhoben, wie oft die Teilnehmer Museen, Theater, Kinos, Konzerte und Kunstgalerien besuchen. Wer regelmäßig kulturelle Veranstaltungen besuchte, hatte ein durchschnittliches physiologisches Alter von 66,9 Jahren, während dieser Wert bei Teilnehmern mit geringer Aktivität bei 69,9 Jahren lag.

Den Studienergebnissen zufolge war jeder zusätzliche Punkt beim Niveau der kulturellen Aktivität mit einem im Schnitt 31 Tage jüngeren physiologischen Alter verbunden. Dieser Zusammenhang blieb auch nach Berücksichtigung von Einkommen, Beschäftigungsstatus, chronischen Krankheiten und anderen Faktoren bestehen.

Ansichten der Forscher zufolge steigert die regelmäßige Teilnahme an Kulturveranstaltungen die soziale Aktivität des Menschen, stärkt die psychische Gesundheit und unterstützt einen gesunden Lebensstil. Experten betonen, dass die positive Wirkung sogar an die Ergebnisse regelmäßiger körperlicher Bewegung heranreichen kann.