Kinobesuche und Theater können das Altern verlangsamen

·98·Welt
Kinobesuche und Theater können das Altern verlangsamen

Regelmäßige Besuche von Museen, Theatern, Kinos und Konzerten bieten nicht nur kulturelle Erholung, sondern können auch den physiologischen Alterungsprozess des Körpers verlangsamen. Darauf verweist ScienceDaily in einer neu veröffentlichten Studie.

Wissenschaftler des Tokyo Institute of Technology analysierten die Ergebnisse einer großen Altersstudie aus England. An der Studie nahmen 1.899 Personen über 50 Jahre teil, deren Gesundheit über mehrere Jahre hinweg überwacht wurde.

Die Experten bewerteten verschiedene medizinische Indikatoren der Teilnehmer – wie Blutdruck, Lungenfunktion, Cholesterin- und Hämoglobinwerte, Body-Mass-Index, Gehgeschwindigkeit und Handkraft –, um ihr physiologisches Alter zu berechnen. Dieser Indikator spiegelt den tatsächlichen Zustand des Körpers wider und kann vom chronologischen Alter abweichen.

Zudem wurden Daten darüber erhoben, wie oft die Teilnehmer Museen, Theater, Kinos, Konzerte und Kunstgalerien besuchen. Wer regelmäßig kulturelle Veranstaltungen besuchte, hatte ein durchschnittliches physiologisches Alter von 66,9 Jahren, während dieser Wert bei Teilnehmern mit geringer Aktivität bei 69,9 Jahren lag.

Den Studienergebnissen zufolge war jeder zusätzliche Punkt beim Niveau der kulturellen Aktivität mit einem im Schnitt 31 Tage jüngeren physiologischen Alter verbunden. Dieser Zusammenhang blieb auch nach Berücksichtigung von Einkommen, Beschäftigungsstatus, chronischen Krankheiten und anderen Faktoren bestehen.

Ansichten der Forscher zufolge steigert die regelmäßige Teilnahme an Kulturveranstaltungen die soziale Aktivität des Menschen, stärkt die psychische Gesundheit und unterstützt einen gesunden Lebensstil. Experten betonen, dass die positive Wirkung sogar an die Ergebnisse regelmäßiger körperlicher Bewegung heranreichen kann.

GesundheitAlternKulturWissenschaftLanglebigkeit
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Donald Trumps Gesundheit verschlechtert sich: Weißes Haus reagiert auf GesundheitsbedenkenDonald Trumps Gesundheit verschlechtert sich: Weißes Haus reagiert auf GesundheitsbedenkenGestern, 23:50Trumps Zollpolitik versetzt den USA einen Schlag von 200 Mrd. DollarTrumps Zollpolitik versetzt den USA einen Schlag von 200 Mrd. DollarGestern, 22:55Russland signalisiert Bedingungen für die Ukraine, während Tokajew einen anderen Weg vorschlägt...Russland signalisiert Bedingungen für die Ukraine, während Tokajew einen anderen Weg vorschlägt...Gestern, 22:39Iran verspricht Reaktion auf die Ukraine nach Angriff auf Handelsschiff im Kaspischen MeerIran verspricht Reaktion auf die Ukraine nach Angriff auf Handelsschiff im Kaspischen MeerGestern, 22:28Haltung gegenüber Selenskyj in Polen stark verschlechtert: 75,8 % negative BewertungHaltung gegenüber Selenskyj in Polen stark verschlechtert: 75,8 % negative BewertungGestern, 22:24Unerwarteter Gast am Flughafen New York: Waschbär fällt von der Decke (Video)Unerwarteter Gast am Flughafen New York: Waschbär fällt von der Decke (Video)Gestern, 18:42
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus