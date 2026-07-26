Faszinierendes Gespräch zwischen Erling Haaland und Tom Holland: Das Angebot des Spider-Man

Details eines unerwarteten Dialogs zwischen einem der hellsten Sterne der Fußballwelt, Erling Haaland, und Hollywood-Schauspieler Tom Holland sind ans Licht gekommen. Es stellt sich heraus, dass der Schauspieler, bekannt für seine Rolle als Spider-Man, den norwegischen Stürmer überreden wollte, zu Tottenham zu wechseln, doch der Versuch schlug fehl. Das berichtet Goal.com .

Dieses Ereignis fand 2021 statt, als Erling Haaland weltweite Aufmerksamkeit erregte, indem er 41 Tore für Borussia Dortmund erzielte. Tom Holland kontaktierte den jungen Star während des Großen Preises von Monaco und drängte ihn zu einem Wechsel zum Londoner Club. Berichten von Goal.com zufolge versuchte der Schauspieler, seine Berühmtheit zu nutzen, um die Rolle eines 'Geheimagenten' für Tottenham zu spielen.

In einem kürzlichen Interview gab Erling Haaland zu, dass er damals nicht wusste, wer Tom Holland war. 'Es stellte sich heraus, dass das dieser Spider-Man ist, aber ich habe den Film nicht gesehen', erklärte der Stürmer von Manchester City. Seinen Aussagen zufolge bat die Nachricht des Schauspieler einfach darum, sich auf einen Drink zu treffen und forderte einen Wechsel zu Tottenham.

Missverständnis und Entschuldigung

Erste Berichte machten die Runde, dass Erling Haaland sich gegenüber dem Schauspieler unhöflich verhalten und ihn lediglich für einen 'zufälligen Typen' gehalten habe. Der Fußballer stellte die Situation jedoch klar und betonte, dass er niemanden habe kränken wollen. Er sagte auf seinem YouTube-Kanal, dass die Situation aus dem Kontext gerissen wurde und er dem Schauspieler später schrieb, da es etwas hart klang.

'Ich habe das als Scherz gesagt, aber die Leute haben es missverstanden. Ich fühlte mich unwohl und schrieb ihm, um die Wogen zu glätten', sagt Erling Haaland. Dieser Vorfall bewies einmal mehr, wie interessant das Privatleben von Fußballstars und deren Kommunikation mit berühmten Persönlichkeiten für die Fans ist.

Derzeit ist Erling Haaland damit beschäftigt, Rekorde in der Englischen Premier League mit Manchester City zu brechen. Tottenham hat damals wohl die Gelegenheit verpasst, einen solchen Transfer zu tätigen. Während die Vereinstreue des Schauspielers lobenswert ist, führte die professionelle Wahl des Spielers ihn zu einem der stärksten Teams der Welt.

Dieser Vorfall zeigt, dass in der Fußballwelt manchmal versucht wird, Transfers nicht nur über offizielle Agenten abzuwickeln, sondern auch über Prominente, die eingefleischte Fans sind. Für die Fans von Manchester City bleibt dies einfach eine amüsante Erinnerung, da ihr Haupttorjäger derzeit im Etihad Stadium Geschichte schreibt.