Chamäleon stellt die Geduld eines Fahrers auf die Probe und sorgt für gute Laune (Video)

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Chamäleon stellt die Geduld eines Fahrers auf die Probe und sorgt für gute Laune (Video)

Ein Chamäleon, das mitten auf der Straße in Kahramanmaraş auftauchte, erregte die Aufmerksamkeit eines Fahrers. Der Autofahrer bemerkte das Tier und hielt sofort an, um es nicht zu überfahren.

Der Fahrer hatte erwartet, dass das Chamäleon die Straße schnell überqueren würde. Doch das Tier bewegte sich sehr langsam und schwankte bei jedem Schritt vor und zurück. Diese Gewohnheit verlieh der Situation einen humorvollen Anstrich.

Der Fahrer wartete, ohne das Chamäleon zu drängen, bis es die Straße vollständig überquert hatte. Seine unerwartete Reaktion und der langsame Gang des Tieres wurden auf Video festgehalten.

Nachdem das Video im Internet die Runde gemacht hatte, wurde es von Tausenden Menschen angesehen. In den Kommentaren fanden viele die Bewegungen des Chamäleons amüsant, während andere die fürsorgliche Haltung des Fahrers gegenüber dem Tier lobten.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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