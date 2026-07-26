Ankalayev zieht nach UFC-Siegen mit Khabib Nurmagomedov gleich

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Ankalayev zieht nach UFC-Siegen mit Khabib Nurmagomedov gleich

In Abu Dhabi war das UFC-Turnier für Magomed Ankalayev von weit größerer Bedeutung als nur ein gewöhnlicher Sieg. Der russische Kämpfer stoppte den Vertreter Usbekistans, Bogdan Guskov, in der Schlussrunde und zog nach Siegen in der Organisation mit Khabib Nurmagomedov gleich.

In der fünften Runde erhöhte Ankalayev den Druck

Der Halbschwergewichtskampf fand am 25. Juli in der Etihad Arena in Abu Dhabi statt. Nach vorsichtigen Aktionen in den ersten Runden übernahm Ankalayev in der zweiten Hälfte des Kampfes im Grappling und am Boden die Kontrolle.

In der fünften Runde brachte der russische Kämpfer Guskov zu Boden und landete eine Serie von Schlägen. Der Ringrichter brach den Kampf nach 2 Minuten und 41 Sekunden ab, woraufhin Ankalayev durch technischen K.o. zum Sieger erklärt wurde.

Dieses Ergebnis bedeutete Ankalayevs 13. Sieg in der UFC.

Ankalayev schließt zu Khabib auf

In der offiziellen UFC-Statistik stand Ankalayev vor dem Kampf gegen Guskov bei 12 Siegen, während Khabib Nurmagomedov 13 Siege auf dem Konto hatte. Nach dem Erfolg in Abu Dhabi verbuchte Ankalayev seinen 13. Sieg und zog mit seinem berühmten Landsmann gleich.

Die führenden russischen Kämpfer:

  1. Islam Makhachev — 17 Siege;

  2. Alexander Volkov — 14 Siege;

  3. Magomed Ankalayev — 13 Siege;

  4. Khabib Nurmagomedov — 13 Siege.

Ankalayev braucht nun einen weiteren Sieg, um mit Volkov gleichzuziehen, und vier weitere, um Makhachevs Rekord zu erreichen.

Guskov hatte den Kampf kurzfristig angenommen

Bogdan Guskov war ursprünglich nicht für den Hauptkampf in Abu Dhabi eingeplant. Nachdem sich Magomed Ankalayevs ursprünglicher Gegner Khalil Rountree verletzt hatte, erklärte sich der Vertreter Usbekistans bereit, kurzfristig einzuspringen.

Vor dem Kampf präsentierte die UFC Guskov als den am höchsten platzierten Vertreter Usbekistans. Alle 18 Siege seiner Profikarriere hatte er vorzeitig errungen, davon 13 in der ersten Runde.

Nach der Niederlage ließ Guskov über die sozialen Medien verlauten, dass er nicht aufgeben und zurückkehren werde. Das Ergebnis in Abu Dhabi beendete seine Siegesserie von vier Kämpfen.

Von der Niederlage eine Sekunde vor Schluss bis zum historischen Meilenstein

Der 34-jährige Ankalayev gab sein UFC-Debüt 2018 gegen Paul Craig. Obwohl er den gesamten Kampf dominiert hatte, geriet er eine Sekunde vor Ende der dritten Runde in einen Triangle Choke und verlor.

Seither hat er sich zu einem der gefährlichsten Halbschwergewichtler entwickelt und durch einen Sieg gegen Alex Pereira sogar den UFC-Meistertitel errungen. Zwar verlor er den Gürtel später in einem Rückkampf, Ankalayev gegen Guskovkehrte nun mit einem Sieg wieder auf die Erfolgsspur zurück.

Nach dem Duell mit Guskov lautet Ankalayevs Gesamtbilanz in der UFC 13 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden und 1 herrenloser Kampf (No Contest).

Folgt nun wieder ein Titelkampf?

Der Sieg in Abu Dhabi hält Ankalayev unter den Top-Herausforderern im Halbschwergewicht. Da jedoch ein Großteil des Fünf-Runden-Kampfes in vorsichtigem Tempo verlief, ist ein sofortiger Titelkampf noch nicht garantiert.

Dennoch sprechen die Zahlen für Ankalayev: Er hat Khabibs UFC-Siegesbilanz egalisiert und die Möglichkeit, diesen Wert unter den aktiven Kämpfern weiter auszubauen.

Nun bleibt die Hauptfrage: Bringt der Sieg in Abu Dhabi Ankalayev eine neue Chance auf den Meisterschaftsgürtel?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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