Bus mit 42 Fahrgästen in der Türkei umgestürzt

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Bus mit 42 Fahrgästen in der Türkei umgestürzt

In der türkischen Provinz Kırıkkale hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Reisebus ereignet. Von den 42 Insassen des Busses erlitten 40 Personen Verletzungen unterschiedlicher Schwere.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum 25. Juli im Stadtteil Kimeski an der Autostraße Kırıkkale–Samsun. Ersten Angaben zufolge verlor der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin der Bus von der Fahrbahn abkam und umstürzte.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 42 Fahrgäste, darunter drei Mitarbeiter des Transportunternehmens, in dem Bus. Bei dem Verkehrsunfall wurden 40 Personen verletzt.

Nach Eingang der Notfallmeldung wurden Rettungsdienste, Polizei und Rettungssanitäter zum Unfallort entsandt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht und erhalten dort die notwendige medizinische Versorgung.

Ersten Informationen zufolge befinden sich keine ausländischen Staatsbürger unter den Verletzten. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zur genauen Klärung der Unfallursache aufgenommen.

TürkeiKırıkkaleSamsun
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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