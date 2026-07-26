Neymar kehrt auf den Platz zurück: Brasilianischer Star erzielt Doppelpack und antwortet Kritikern

Die brasilianische Fußball-Legende Neymar ist nach einer langen Verletzungspause auf den Platz zurückgekehrt und hat einmal mehr bewiesen, dass er sich in Topform befindet. In einer Partie der Série A gegen Chapecoense erzielte der Stürmer zwei Tore für Santos und zeigte, dass er der absolute Führungsspieler der Mannschaft ist. Dieses Spiel war nicht nur wegen seines Comebacks von Bedeutung, sondern auch als gelungene Antwort auf diejenigen, die in den letzten Wochen seine Professionalität infrage gestellt hatten. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl die Begegnung mit einem 2:2-Unentschieden endete, standen die Aktionen des 34-jährigen Angreifers im Fokus der Fans und Experten. Laut Goal.com hat Neymar seinen Reha-Prozess nach einer schweren Verletzung bei der Weltmeisterschaft abgeschlossen und steuerte die Offensive von Santos völlig problemlos. Sein erstes Tor sorgte für die Führung, während der zweite Treffer bestätigte, dass seine Fähigkeiten nach wie vor herausragend sind.

Kritik und ein symbolischer „Poker“-Jubel

Neymars Jubel nach den Toren sorgte für besondere Diskussionen. Bei Torjubel zeigte er Kartenspiel-Gestenn und spielte damit auf diejenigen an, die seine Teilnahme an Pokerturnieren kritisiert hatten. Zur Erinnerung: Der Spieler war von den lokalen Medien und Fans scharf kritisiert worden, weil er während eines wichtigen Spiels von Santos in Venezuela in São Paulo bei einem Pokerturnier aufgetaucht war.

Cheftrainer Cuca klärte die Situation auf und betonte, dass Neymars Nichtteilnahme an der Reise nach Venezuela nichts mit mangelnder Disziplin zu tun hatte. Dem Trainer zufolge war das Verbleiben des Spielers auf der langen Reise eine taktische Entscheidung, um seine körperliche Verfassung zu schonen. Neymar hatte voll am Training teilgenommen und das Pokerturnier ausschließlich an seinem offiziellen freien Tag besucht.

Während des Spiels fiel Neymar nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch eine gewisse Aggressivität auf. In der zweiten Halbzeit wurde er vom Schiedsrichter wegen eines harten Einsteigens verwarnt. Diese gelbe Karte war die dritte für den Angreifer in der laufenden Meisterschaft, weshalb er automatisch für das nächste Spiel gesperrt ist.

Wegen dieser Disqualifikation muss Santos am 9. August im wichtigen Duell gegen Athletico Paranaense ohne seinen wichtigsten „kreativen Motor“ auskommen. Für das Team ist dies ein herber Verlust, da offensichtlich ist, dass die Effizienz im Angriff bei Neymars Präsenz deutlich steigt.

Neymar hat in dieser Saison 3 gelbe Karten gesehen;

Seine sportliche Ausbeute im Rahmen seines Vertrages mit Santos bleibt hoch;

Das nächste Spiel findet am 9. August statt.

Insgesamt beantwortet der brasilianische Fußballstar die Vorwürfe bezüglich seines Lebens abseits des Platzes auf die bestmögliche Art und Weise — mit Toren. Seine wiedererlangte Form ist eine positive Nachricht für die Anhänger des Vereins und der brasilianischen Nationalmannschaft.