Neymar kehrt auf den Platz zurück: Brasilianischer Star erzielt Doppelpack und antwortet Kritikern

·78·Sport
Neymar kehrt auf den Platz zurück: Brasilianischer Star erzielt Doppelpack und antwortet Kritikern

Die brasilianische Fußball-Legende Neymar ist nach einer langen Verletzungspause auf den Platz zurückgekehrt und hat einmal mehr bewiesen, dass er sich in Topform befindet. In einer Partie der Série A gegen Chapecoense erzielte der Stürmer zwei Tore für Santos und zeigte, dass er der absolute Führungsspieler der Mannschaft ist. Dieses Spiel war nicht nur wegen seines Comebacks von Bedeutung, sondern auch als gelungene Antwort auf diejenigen, die in den letzten Wochen seine Professionalität infrage gestellt hatten. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl die Begegnung mit einem 2:2-Unentschieden endete, standen die Aktionen des 34-jährigen Angreifers im Fokus der Fans und Experten. Laut Goal.com hat Neymar seinen Reha-Prozess nach einer schweren Verletzung bei der Weltmeisterschaft abgeschlossen und steuerte die Offensive von Santos völlig problemlos. Sein erstes Tor sorgte für die Führung, während der zweite Treffer bestätigte, dass seine Fähigkeiten nach wie vor herausragend sind.

Kritik und ein symbolischer „Poker“-Jubel

Neymars Jubel nach den Toren sorgte für besondere Diskussionen. Bei Torjubel zeigte er Kartenspiel-Gestenn und spielte damit auf diejenigen an, die seine Teilnahme an Pokerturnieren kritisiert hatten. Zur Erinnerung: Der Spieler war von den lokalen Medien und Fans scharf kritisiert worden, weil er während eines wichtigen Spiels von Santos in Venezuela in São Paulo bei einem Pokerturnier aufgetaucht war.

Cheftrainer Cuca klärte die Situation auf und betonte, dass Neymars Nichtteilnahme an der Reise nach Venezuela nichts mit mangelnder Disziplin zu tun hatte. Dem Trainer zufolge war das Verbleiben des Spielers auf der langen Reise eine taktische Entscheidung, um seine körperliche Verfassung zu schonen. Neymar hatte voll am Training teilgenommen und das Pokerturnier ausschließlich an seinem offiziellen freien Tag besucht.

Während des Spiels fiel Neymar nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch eine gewisse Aggressivität auf. In der zweiten Halbzeit wurde er vom Schiedsrichter wegen eines harten Einsteigens verwarnt. Diese gelbe Karte war die dritte für den Angreifer in der laufenden Meisterschaft, weshalb er automatisch für das nächste Spiel gesperrt ist.

Wegen dieser Disqualifikation muss Santos am 9. August im wichtigen Duell gegen Athletico Paranaense ohne seinen wichtigsten „kreativen Motor“ auskommen. Für das Team ist dies ein herber Verlust, da offensichtlich ist, dass die Effizienz im Angriff bei Neymars Präsenz deutlich steigt.

  • Neymar hat in dieser Saison 3 gelbe Karten gesehen;
  • Seine sportliche Ausbeute im Rahmen seines Vertrages mit Santos bleibt hoch;
  • Das nächste Spiel findet am 9. August statt.
Insgesamt beantwortet der brasilianische Fußballstar die Vorwürfe bezüglich seines Lebens abseits des Platzes auf die bestmögliche Art und Weise — mit Toren. Seine wiedererlangte Form ist eine positive Nachricht für die Anhänger des Vereins und der brasilianischen Nationalmannschaft.

NeymarSantosBrasilienFußballTransfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Federico Chiesa bestätigt Verbleib in Liverpool: Italienischer Star beendet WechselsgerüchteFederico Chiesa bestätigt Verbleib in Liverpool: Italienischer Star beendet WechselsgerüchteGestern, 23:34Granit Xhaka Transfer beendet: Sunderland lässt Kapitän nicht zu Chelsea ziehenGranit Xhaka Transfer beendet: Sunderland lässt Kapitän nicht zu Chelsea ziehenGestern, 23:30Hamdamov entscheidet das Derby: Pakhtakor rückt dem Spitzenreiter näherHamdamov entscheidet das Derby: Pakhtakor rückt dem Spitzenreiter näherGestern, 22:37Al-Nassr am Rande der Krise: Ist es Zeit, sich von Cristiano Ronaldo zu trennen?Al-Nassr am Rande der Krise: Ist es Zeit, sich von Cristiano Ronaldo zu trennen?Gestern, 22:35Al-Nassr drohen 213 Millionen Dollar: Stehen Transfers vor dem Stopp?Al-Nassr drohen 213 Millionen Dollar: Stehen Transfers vor dem Stopp?Gestern, 22:30Erling Haaland könnte in Zukunft zu Real Madrid wechseln: Die Prognose des Ex-MitspielersErling Haaland könnte in Zukunft zu Real Madrid wechseln: Die Prognose des Ex-MitspielersGestern, 21:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand