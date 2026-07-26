Lionel Messi hat beschlossen, seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft zu beenden

Leandro Paredes, Mittelfeldspieler der argentinischen Nationalmannschaft, teilte eine Nachricht, die die Fußballwelt erschütterte. Seinen Angaben zufolge betrachtete der legendäre Lionel Messi das Finale der Weltmeisterschaft 2026 als sein letztes Länderspiel. Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner konnte nach dem entscheidenden Spiel des in Nordamerika ausgetragenen Turniers seine Tränen nicht zurückhalten. Das berichtet Goal.com berichtet .

Goal.com berichtet, dass die Niederlage der argentinischen Nationalmannschaft im Finale gegen Spanien nicht nur wegen des verlorenen Titels schmerzhaft war, sondern auch wegen des Abschieds des Mannschaftskapitäns. Paredes, der derzeit für die Boca Juniors spielt, verriet, dass sich Messi mental auf dieses Finale als sein Abschiedsspiel vorbereitet hatte.

Die Emotionen des Kapitäns und die unerwartete Entscheidung

Paredes erklärte, dass die Stimmung im Lager der Nationalmannschaft sehr bedrückt war. „Es ist sehr schmerzhaft, denn wir wollten während der gesamten Weltmeisterschaft nicht, dass dieses letzte Spiel kommt. Ich denke, er hatte bereits den festen Entschluss gefasst, seine Nationalmannschaftskarriere genau mit diesem Spiel zu beenden“, betonte der Mittelfeldspieler.

Dennoch hofft Paredes, der gemeinsam mit Messi auch bei Paris Saint-Germain spielte, dass der Kapitän seine Meinung ändert. Seiner Ansicht nach wollen das gesamte Team und die Fans Lionel noch einmal im Trikot der Albiceleste sehen. Er fügte jedoch hinzu, dass die endgültige Entscheidung allein vom Spieler selbst und seinem Wohlbefinden abhängt.

Ära großer Reformen in der Nationalmannschaft

Neben Lionel Messi zweifelt auch Leandro Paredes selbst an seiner Zukunft in der Nationalmannschaft. In dem von Lionel Scaloni geführten Team wird eine Phase großer Veränderungen und des Generationswechsels erwartet. Paredes sagte, er wolle keine überstürzte Entscheidung treffen und alles gründlich überdenken.

Diese Nachricht wird als herber Verlust für den argentinischen Fußball gewertet. Messi war jahrelang nicht nur der Leader, sondern auch das Symbol der Mannschaft. Mit seinem Weggang muss Lionel Scaloni das Team neu formieren. Auch für Fußballfans kam diese Nachricht überraschend, da viele darauf gewartet hatten, dass Messi noch einmal große Turniere gewinnt.

Bislang gab es keine offizielle Stellungnahme von Lionel Messi oder dem argentinischen Fußballverband. Die Worte eines engen Mannschaftskameraden wie Paredes deuten jedoch darauf hin, dass die Lage ernst ist. Der Stürmer von Inter Miami konzentriert sich derzeit möglicherweise voll und ganz auf seine Vereinskarriere.