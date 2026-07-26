Junge, der Touristen Kumys erklären will, erobert das Internet mit seiner Ehrlichkeit (Video)

In Kirgisistan ist das Video eines Jungen, der Kumys verkauft, in den sozialen Medien weit verbreitet. Er versucht, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, um ausländischen Touristen das Nationalgetränk näherzubringen, und nutzt Gesten, wenn die Erklärung schwierig wird.

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Junge den Gästen Kumys auf einfache und ehrliche Weise beschreibt. Manchmal verwechselt er Wörter, hört aber nicht auf, das Produkt zu erklären. Die Touristen beobachten seine Bemühungen mit Interesse und einem Lächeln.

Der Fleiß des Jungen hat sich ausgezahlt, und es ist ihm sogar gelungen, den Kumys zu verkaufen. Dieser kleine Verkaufsprozess stieß bei den Nutzern der sozialen Netzwerke auf großes Interesse.