Messi zeigt sich zum ersten Mal nach WM-2026-Finale in der Heimat

Nach der bitteren Niederlage im Finale der Weltmeisterschaft 2026 hat sich Lionel Messi zum ersten Mal wieder vor den Augen der Fans in Argentinien gezeigt. Der 39-jährige Star entschied sich nicht für eine große Fußballbühne, sondern für ein bescheidenes Vereinsspiel im Kreis seiner Familie – hinter diesem Besuch steckte ein ganz besonderer Grund.

Welches Spiel hat Messi verfolgt?

Lionel Messi verfolgte von der Tribüne aus das Spiel zwischen Leones und Central Cordoba de Rosario, das in Arroyo Seco in der Provinz Santa Fe stattfand.

Die Partie im Rahmen der argentinischen Primera C endete mit einem 2:0-Auswärtssieg. Das Spiel wurde im Antonio-Di-Giacomo-Stadion ausgetragen, das dem Verein Atletico Union gehört.

Unabhängig vom Ergebnis kam Messi ins Stadion, um ein für ihn Herzensprojekt im Fußball zu unterstützen.

Der Besuch hatte familiäre Gründe

Leones ist kein gewöhnlicher Verein – er wird von Lionel Messis Bruder Matias Messi geleitet. Das Team nimmt in dieser Saison an der Meisterschaft der Primera C des argentinischen Fußballverbandes teil.

Daher wurde Messis Auftritt auf der Tribüne nicht nur als Fußball schauen gewertet, sondern auch als Unterstützung eines Familienprojekts.

Die Fans im Stadion empfingen den argentinischen Star herzlich. Dies war einer seiner ersten öffentlichen Auftritte nach dem WM-Finale gegen Spanien.

Messi schrieb bei der WM 2026 erneut Geschichte

Argentinien konnte den Titel im Finale zwar nicht verteidigen, aber Messi gehörte zu den herausragendsten Spielern des Turniers.

Bei der Weltmeisterschaft hat er:

8 Spiele bestritten;

8 Tore erzielt;

4 Vorlagen gegeben;

an insgesamt 12 Toren direkt mitgewirkt.

Mit diesen Werten war Messi einer der effektivsten Spieler des Turniers und wurde mit dem Silbernen Ball der Weltmeisterschaft 2026 ausgezeichnet.

Argentinien im Finale durch ein einziges Tor gestoppt

Lionel Scaloni s Team erreichte das entscheidende Spiel der Weltmeisterschaft. Im Finale gegen Spanien unterlagen die Argentinier jedoch durch ein spätes Gegentor in der Verlängerung mit 0:1.

Ferran Torres erzielte in der 106. Minute das Tor, das Spanien die Meisterschaft brachte. Argentinien verlor damit den Status als amtierender Weltmeister und beendete das Turnier mit der Silbermedaille.

Wann kehrt Messi zu Inter Miami zurück?

Nach der schweren Belastung bei der Weltmeisterschaft wurde Messi eine Pause zur Erholung gewährt. Aus diesem Grund nahm er auch nicht am MLS All-Star Game teil. Bislang wurde das offizielle Rückkehrdatum des argentinischen Stürmers in den Kader von Inter Miami noch nicht bekannt gegeben.

Auch mit 39 Jahren noch 12 Torbeteiligungen bei einer WM – Messis Zukunft in der Nationalmannschaft bleibt offen. Es gibt noch keine offizielle Entscheidung darüber, ob er seine Karriere bei Argentinien fortsetzt oder sich aus der Nationalelf verabschiedet.

Meint ihr, Lionel Messi sollte noch einmal für die argentinische Nationalmannschaft spielen?