Microsoft geht gegen Piraterie vor: Windows wird nun über TPM-Chips geschützt

Microsoft bereitet revolutionäre Änderungen am Aktivierungssystem des Betriebssystems Windows vor. Um den Lizenzierungsprozess sicherer zu machen und illegalen Aktivierungsmethoden einen Riegel vorzuschieben, führt das Unternehmen einen neuen Schutzmechanismus ein, der TPM-Chips (Trusted Platform Module) auf dem Mainboard nutzt. Dieser Schritt stärkt nicht nur die Cybersecurity, sondern könnte auch langjährige „Piraterie“-Methoden technisch unmöglich machen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neue technologie zielt darauf ab, die Echtheit von Key Management Service (KMS)-Servern zu überprüfen. KMS ist ein Unternehmenswerkzeug von Microsoft, mit dem große Organisationen Hunderte von Computern zentral aktivieren können, ohne auf jedem Gerät einen separaten Schlüssel eingeben zu müssen. Laut Ixbt.com wird das neue System genau diesen Prozess auf Hardware-Ebene kontrollieren.

TPM-based attestation: Der Schutz einer neuen Ära

Der neue Mechanismus trägt den Namen „TPM-based attestation“. Seine Hauptaufgabe besteht darin, zu bestätigen, dass der Aktivierungsserver tatsächlich legitim ist und in einer sicheren Umgebung läuft. Das System überprüft zunächst, ob der Server auf vertrauenswürdiger Hardware gestartet wurde, und analysiert anschließend die Integrität der Softwareumgebung. Aktivierungsanfragen werden nur nach erfolgreichem Durchlaufen dieser Phasen genehmigt.

Microsoft-Spezialisten betonen, dass die bisherige KMS-Architektur über viele Jahre hinweg eine Schwachstelle darstellte. Hacker haben gefälschte Server erstellt, die die offizielle KMS-Infrastruktur nachahmten, um die Unternehmenslizenzierungsmechanismen zu umgehen. Diese Methode wurde nicht nur im geschäftlichen Bereich, sondern auch von normalen Benutzern häufig zur illegalen Aktivierung von Windows genutzt.

Diese Änderung könnte auch den IT-Markt spürbar beeinflussen. Zahlreiche Vertreter kleiner und mittlerer Unternehmen sowie Privatanwender nutzen nach wie vor inoffizielle Aktivierungsmethoden. Die Einführung der Hardware-basierten Überprüfung durch Microsoft wird den Betrieb solcher „Lösungen“ stoppen und die Nutzer zwingen, auf offizielle Lizenzen umzusteigen.

Wann treten die Änderungen in Kraft?

Unternehmensangaben zufolge wird die Hardware-basierte Überprüfung ab der nächsten Generation von Windows Server zu einem obligatorischen Bestandteil. Ab August 2026 erhalten Windows Server 2025-Nutzer Benachrichtigungen, um ihre Infrastruktur auf den neuen Schutzmechanismus vorzubereiten.

Zu den Hauptmerkmalen des neuen Systems gehören:

Authentifizierung des Aktivierungsservers auf Hardware-Ebene;

Kontinuierliche Überwachung der Integrität der Softwareumgebung;

Blockierung gefälschter KMS-Emulatoren;

Stärkung der Bindung des Windows-Systems an ein spezifisches Hardware-Gerät.

Obwohl sich diese Neuerung in erster Linie an Unternehmenskunden richtet, versetzt sie dem Markt für illegale Aktivierungssoftware einen indirekten Schlag. Viele beliebte Tools funktionieren genau dadurch, dass sie KMS-Server emulieren oder sich mit Online-Servern von Drittanbietern verbinden, die den Lizenzstatus periodisch bestätigen. Die über TPM-Chips durchgeführte Überprüfung ermöglicht es jedoch, solche gefälschten Verbindungen sofort zu erkennen.