Intel Core 2 Duo Prozessoren werden 20 Jahre alt

Heute feiert die Tech-Welt das Jubiläum eines der legendären Geräte, das den Entwicklungsweg des Personal-Computer-Marktes grundlegend veränderte. Laut ixbt.com kündigte Intel genau vor 20 Jahren, genauer gesagt am 27. Juli 2006, offiziell seine berühmten Core 2 Duo und Core 2 Extreme Prozessoren an. Diese Produkte gingen in die Geschichte ein, da sie dem Unternehmen in kürzester Zeit die Marktführerschaft und die Vorherrschaft im Bereich hoher Leistung zurückbrachten. Dies berichtet Ixbt .com.

Die damals vorgestellten neuen 65 nm Chips unterschieden sich drastisch von ihren Vorgängern. Die Intel-Ingenieure beschlossen, das bis dahin vorherrschende Taktfrequenzrennen aufzugeben und die Architektur grundlegend zu verändern. Infolgedessen gelang es den Basismodellen mit dem Codinamen Conroe in einigen Fällen sogar, den Pentium Extreme Edition, der als das leistungsstärkste Flaggschiff der vorherigen Generation galt, zu übertreffen.

Revolutionäre Architektur und ein neuer Ansatz

Das Erscheinen der Core 2 Duo Familie auf dem Markt wurde von Nutzern und Experten positiv aufgenommen. Statt hohen Taktraten hinterherzujagen, konzentrierte sich das Unternehmen darauf, die Anzahl der Befehle pro Takt zu erhöhen und die Energieeffizienz zu verbessern. Dies ermöglichte es, gleichzeitig eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen und die Wärmeentwicklung deutlich zu reduzieren.

Danach erweiterte Intel diese Familie, um seinen Erfolg zu festigen. Bald darauf wurde auch die noch leistungsstärkere Core 2 Quad Serie vorgestellt. Diese Prozessorenreihe avancierte zu einer der populärsten und gefragtesten Lösungen ihrer Zeit und wurde zur Wahl für viele Gaming-Enthusiasten und professionelle Anwender.

Schneller Wandel und der Beginn der Core i Ära

Doch der Fortschritt in der Technologiewelt steht nicht still. Die Core 2 Familie herrschte nur relativ kurz auf dem Markt. Bereits 2008 stellte Intel der Öffentlichkeit die erste Generation der Core i Prozessoren vor, die weiter verfeinert wurden und ihre Relevanz bis heute behalten haben.

Nichtsdestotrotz bleiben die vor 20 Jahren vorgestellten Core 2 Duo Prozessoren einer der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte des Unternehmens. Sie werden heute mit Stolz in Erinnerung behalten, da sie als Fundament dienten, das Intel aus der Krise half und wieder an die Spitze des Marktes brachte.