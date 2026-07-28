Mann stirbt nach Sprung in Pool vom zweiten Stock (Video)

Berichten der Medien zufolge endete ein Unfall in einem Land des Nahen Ostens in einer Tragödie. Ein Mann sprang aus der Höhe des zweiten Stocks in ein Schwimmbecken, erlitt dabei jedoch schwere Verletzungen.

Augenzeugenberichten zufolge trafen nach dem Vorfall sofort Ärzte am Unfallort ein und das Opfer wurde eilig ins Krankenhaus gebracht. Ärzte gaben bekannt, dass bei ihm schwere Verletzungen an der Wirbelsäule, am Kopf und an inneren Organen festgestellt wurden.

Trotz der Bemühungen der Ärzte konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden. Er verstarb im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Experten erinnern daran, dass das Springen aus großer Höhe in Gewässer eine ernsthafte Lebensgefahr darstellen kann, und fordern dazu auf, von solchen riskanten Handlungen abzusehen.