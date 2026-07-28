Neues Sicherheitsproblem bei Boeing 737 MAX Flugzeugen entdeckt

Die US-Luftfahrtbehörde FAA bereitet die Herausgabe einer neuen Lufttüchtigkeitsanweisung für bestimmte Flugzeuge der Boeing 737 MAX Familie vor. Laut ixbt.com ist dies auf Fehler bei der Installation der Passagiersitze zurückzuführen, die bei starker Turbulenz ein ernsthaftes Risiko darstellen können. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Angaben der Regulierungsbehörde zufolge wird das Problem voraussichtlich die Flugzeugmodelle Boeing 737-8, 737-9 und 737-8200 betreffen. Bei Inspektionen wurde festgestellt, dass die Schienenbefestigungen bestimmter Sitze nicht den Vorschriften entsprechend montiert wurden. Insbesondere stellte sich in einigen Fällen heraus, daβ das hintere Verbindungselement nicht vollständig an der Führungsschiene fixiert war.

Sicherheitsanforderungen und mögliche Folgen

Experten warnen, dass unsachgemäß befestigte Sitze bei starker Turbulenz während des Fluges, übermäßigen G-Kräften oder Notlandungen verrutschen oder sich aus den Schienen lösen können. Eine solche Fehlfunktion führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen von Passagieren und Besatzungsmitgliedern.

Zudem birgt das Verrutschen der Sitze die Gefahr, Evakuierungswege zu blockieren. Da dies in Notfällen ein schnelles Verlassen des Flugzeugs erschweren und Menschenleben gefährden kann, nimmt die Regulierungsbehörde die Situation sehr ernst.

Umfang und internationale Situation

Ersten Einschätzungen der FAA zufolge könnten die neuen Anforderungen 453 in den USA registrierte Flugzeuge betreffen. Branchenquellen betonen jedoch, dass weltweit derzeit rund 2.300 Flugzeuge dieser Familie im Betrieb sind, wobei sich 823 davon in den Vereinigten Staaten befinden.

Zur Erinnerung: Boeing wurde in den letzten Jahren mehrfach wegen der Sicherheit seiner Flugzeuge scharf kritisiert. Die Einführung dieser neuen Anweisung verlangt von Fluggesellschaften eine erneute Überprüfung der Sitze und die Durchführung notwendiger Korrekturen, was wiederum den Flugplan gewissermaßen beeinträchtigen könnte.