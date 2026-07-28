Starkes Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert Japan

Ein starkes Erdbeben hat sich in der Nähe der japanischen Insel Kyushu ereignet. Dies berichteten asiatische Medien unter Berufung auf Daten der Meteorologischen Behörde des Landes.

Es wird mitgeteilt, dass die Magnitude des Erdbebens 7,1 betrug. Der unterirdische Stoß wurde am 28. Juli registriert. Das Epizentrum des Bebens befand sich in der Nähe der Präfektur Kumamoto , und sein Herd wurde in einer Tiefe von 10 Kilometern unter der Erdoberfläche festgestellt.

NHK Dem vom Fernsehsender verbreiteten Bericht zufolge gaben die zuständigen Behörden des Landes nach dem starken Beben eine Tsunami-Warnung heraus. In diesem Zusammenhang wird der Bevölkerung empfohlen, offiziellen Anweisungen zu folgen und sich von gefährlichen Küstengebieten fernzuhalten.

Bislang liegen keine offiziellen Informationen über Opfer, Verletzte oder größere Schäden infolge des Erdbebens vor. Die zuständigen Dienste beobachten die Situation weiterhin, und weitere Details werden erwartet.