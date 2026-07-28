Leganes-Generaldirektor Martin Ortega hat sich zu Berichten über die Zukunft des 19-jährigen Talents und Flügelspielers Yan Diomande und einen möglichen Wechsel zu Real Madrid geäußert. Angesichts von Gerüchten über einen 120-Millionen-Euro-Transfer zum Königlichen Club betonte der Funktionär, dass der Spieler über genügend Potenzial verfügt, um auf diesem Niveau erfolgreich zu sein. Laut Goal.com hat der Ivorer mit seinem einzigartigen Talent und seiner psychologischen Stabilität bereits die Aufmerksamkeit europäischer Topklubs auf sich gezogen, berichtet Goal.com. berichtet .

Es stellte sich heraus, dass Leganes Yan Diomandes Talent in der Elfenbeinküste bereits im Alter von 15 Jahren genau beobachtet und ihn nach seiner Volljährigkeit unter Vertrag genommen hatte. Sobald der Spieler in die erste Mannschaft au rückte, begeisterte er den Trainerstab und seine Mitspieler mit seinen herausragenden Qualitäten. Der Verein versuchte, seine Ausstiegsklausel von 20 Millionen auf 30 Millionen Euro zu erhöhen, aber RB Leipzig handelte schnell und verpflichtete das junge Talent am 15. Juli 2025.

Talent und Vergleiche

In der Sendung „El Programa de Ortega with Fran Gonzalez“ erinnerte sich Martin Ortega daran, wie der Spieler alle bereits an seinem ersten Trainingstag in Staunen versetzte. Seinen Aussagen zufolge beschloss Trainer Borja Jimenez nach der unglaublichen Leistung und dem schönen Tor des Spielers im Training sofort, ihn nicht mehr in die Reservemannschaft zurückzuschicken. Der Leganes-Chef verglich Yan Diomandes Fähigkeit, Verteidiger auszuspielen, mit Lamine Yamal und seine Beidfüßigkeit mit Ousmane Dembele, betonte jedoch ausdrücklich, dass dies keine direkten Vergleiche seien.

Angesichts des aktuell mit Real Madrid in Verbindung gebrachten Transferwerts von 120 Millionen Euro und möglicher zukünftiger Wechsel wird erwartet, dass auch Leganes durch eine Weiterverkaufsbeteiligung einen großen finanziellen Gewinn erzielen wird. Dies zeigt, welch wichtige finanzielle Ergebnisse das Finden und Fördern junger Talente selbst für kleinere Vereine bringen kann.

Professioneller Charakter und Zukunftsaussichten

Ortega nannte den eisernen Willen des Spielers und sein starkes Selbstvertrauen als seine wichtigsten Stärken. Er erinnerte sich daran, dass Yan Diomande bei seinem Debüt im Estadio Santiago Bernabeu im Alter von gerade einmal 18 Jahren keineswegs gezittert, sondern die Partie ruhig bestritten hatte.

Experten zufolge sind es genau diese mentale Stabilität und die Eigenschaft, hart zu arbeiten, ohne sich zu überschätzen, die dem Spieler helfen werden, sich in einem der prestigeträchtigsten Teams der Welt zu beweisen. Auch wenn der Transfer noch nicht offiziell vollzogen ist, zeigen solch positive Bewertungen und das Vertrauen in der Fußballwelt, wie glänzend Yan Diomandes zukünftige Karriere sein wird.