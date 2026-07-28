Neymar dementiert Berichte über Kabinenstreit bei Santos

Neymar, der Starspieler des brasilianischen Klubs Santos, hat scharf auf Berichte reagiert, wonach er nach dem jüngsten Spiel der Mannschaft junge Spieler in der Kabine beleidigt haben soll. Laut Goal.com wies der erfahrene Stürmer solche haltlosen Gerüchte entschieden zurück und demonstrierte mit einem ironischen Foto in den sozialen Medien, dass der Zusammenhalt im Team intakt ist, berichtet Goal.com berichtet .

Das dramatische Meisterschaftsspiel gegen Chapecoense hatte mit einem 2:2-Unentschieden geendet. Lokalen Medienberichten zufolge soll sich der 34-jährige Kapitän – der in dieser Partie beide Tore für Santos erzielte – nach dem Abpfiff mit seinen Mitspielern, insbesondere dem jungen Akteur Gabriel Bontempo, gestritten haben.

Harte Reaktion auf Gerüchten

Berichten der brasilianischen Presse zufolge soll Neymar seinen jungen Mitspieler scharf kritisiert, dessen Form herabgewürdigt und ihm vorausgesagt haben, in der kommenden Saison in der zweiten Liga zu spielen. Der ehemalige Barcelona-Stürmer dementierte diese Falschinformationen jedoch umgehend und veröffentlichte eine Sondererklärung auf seiner Instagram-Seite.

ESPN zufolge postete Neymar ein Bild von sich mit Gabriel Bontempo, versehen mit einem lachenden Emoji und einer humorvollen Bildunterschrift, um diesen Provokationen ein Ende zu setzen. Bontempo teilte den Beitrag seinerseits und bestätigte damit praktisch, dass es keinerlei Konflikt im Team gibt.

Fußballumfeld und Verantwortung

In seiner Videobotschaft erklärte Neymar die Situation in der Kabine und betonte, dass eine solche Strenge und hohe Ansprüche in Fußballmannschaften völlig normal seien:

Nach dem Spiel übernahmen alle Spieler gemeinsam die Verantwortung

Lucas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbosa und Neymar äußerten sich offen zur Situation

Es gab keinerlei Druck oder Beleidigungen gegenüber den Jugendspielern

Anspruchshaltung gilt in jedem professionellen Team, das gewinnen will, als völlig natürlich

Der Führungsspieler des Traditionsvereins kritisierte die Verbreiter von Fake News und forderte Personen, die fernab des echten Fußballmilieus stehen, auf, solche Erfindungen zu stoppen. Er betonte, er werde haltlose Provokationen nicht länger hinnehmen und die geschlossene Einheit innerhalb des Teams sei wichtiger denn je.