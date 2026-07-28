Joshua Zirkzee Transfer: Der Kampf um den Stürmer hat begonnen

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Joshua Zirkzee Transfer: Der Kampf um den Stürmer hat begonnen

Manchester-United-Stürmer Joshua Zirkzee könnte seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzen. Berichten von The Athletic zufolge zeigen zahlreiche europäische Klubs, darunter Teams aus Italien und England, großes Interesse an dem niederländischen Spieler. Da er Schwierigkeiten hat, sich in Old Trafford einen Stammplatz zu erkämpfen, gilt ein baldiger Abgang des Stürmers als sehr wahrscheinlich, berichtet Goal.com berichtet .

Zirkzee wechselte 2024 für 36,5 Millionen Pfund von Bologna zu Manchester United. Allerdings hatte er Probleme, sich an die physisch harten Anforderungen der Premier League anzupassen. In den letzten beiden Saisons bestritt der Spieler 56 Ligaspiele, stand jedoch nur 19 Mal in der Startelf und erzielte in der englischen Meisterschaft magere 5 Tore.

Transfermarkt und Interessenten

Derzeit könnte die Zukunft des Spielers eine interessante Wendung nehmen. Quellen zufolge haben zwei ungenannte Vereine der englischen Premier League sowie der niederländische Klub Ajax sich nach den Konditionen für Zirkzee erkundigt. Nach den Verpflichtungen von Marcos Leonardo und Tolu Arokodare wird jedoch nicht erwartet, dass der Amsterdamer Verein diesen Transfer weiterverfolgt.

Parallel dazu bemüht sich der italienische Spitzenklub Juventus intensiv um die Verpflichtung des Spielers. Die Turiner erwägen eine Leihe von Zirkzee, um den Sturm unter Cheftrainer Luciano Spalletti zu verstärken. Die Vereinsführung, einschließlich Sportdirektor Ricky Massara, ist davon überzeugt, dass die technischen Fähigkeiten des Niederländers das Tempo von Paris-Saint-Germain-Stürmer Randal Kolo Muani perfekt ergänzen würden.

Zukunftsplänen

Italienischen Medienberichten zufolge steht Zirkzee einer Rückkehr in die Serie A positiv gegenüber. Die verstärkte Aktivität von Juventus hängt auch mit der Verletzung des jungen italienischen Stürmers Jeff Ekhator zusammen. Nichtsdestotrotz stellte Zirkzee kürzlich mit einem fantastischen Tor in einem Testspiel gegen Rosenborg einmal mehr seine hohe Klasse unter Beweis.

Manchester-United-Cheftrainer Michael Carrick plant, in der Saison 2026/2027 um den Titel in der englischen Premier League zu kämpfen. Aus diesem Grund prüft die Vereinsführung das Offensivpersonal genau. Ein Verkauf von Zirkzee könnte dem Verein den nötigen Freiraum verschaffen, um neue Transferpläne umzusetzen.

Joshua ZirkzeeManchester UnitedJuventusTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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