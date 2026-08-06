David Raya Zum Besten Torhüter Der Premier League Gewählt

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David Raya Zum Besten Torhüter Der Premier League Gewählt

Arsenal-Torhüter David Raya wurde zum derzeit besten Torhüter der Premier League erklärt, gilt jedoch zugleich als einer der unglücklichsten Fußballer im Weltfußball. Im Gespräch mit GOAL ging der ehemalige Torhüter des Londoner Klubs Graham Stack besonders auf die großen Erfolge des Spaniers auf Vereinsebene und seine schwierige Konkurrenzsituation in der Nationalmannschaft ein. Dies berichtet Goal.com berichtet .

David Raya begann seine Karriere bei unterklassigen Vereinen wie Southport und Blackburn Rovers, ehe er sich Schritt für Schritt weiterentwickelte und mit Brentford in die Premier League aufstieg. Nach seinem Wechsel zum Emirates Stadium im Jahr 2023 setzte sich der spanische Torhüter zunächst im Konkurrenzkampf mit Aaron Ramsdale durch und eroberte sich einen Stammplatz. Anschließend gewann er in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten den Golden Glove.

Ungerechtigkeit auf internationaler Ebene

Obwohl der 30-jährige Torhüter auf Vereinsebene konstant starke Leistungen zeigt und den Gewinn der Premier League feiern konnte, bleibt er in der Nationalmannschaft im Schatten von Unai Simón. Graham Stack zufolge ist Raya derzeit der unglücklichste Torhüter der Welt, da seine Leistungen zeigen, dass er in jeder Top-Nationalmannschaft in der Startelf stehen könnte.

Dennoch rechtfertigt Spaniens erfolgreicher Lauf bei der Weltmeisterschaft die Entscheidung des Nationaltrainers zumindest teilweise. Unai Simóns zuverlässige Leistungen und die Ergebnisse der Nationalmannschaft haben zwar dazu geführt, dass Raya auf der Bank bleibt, doch für seine Landsleute und die Fans ist diese Situation teilweise schwer verständlich und enttäuschend.

Führung und Vertrauen auf dem Spielfeld

Laut dem Gesprächspartner von GOAL ist David Raya derzeit in allen Bereichen der beste Torhüter der Premier League. Seine Konstanz, die Serie ohne Gegentor, entscheidende Paraden und seine Aktionen auf dem Spielfeld bestätigen dies eindrucksvoll.

Raya ist dank seiner Fähigkeit, Gefahren frühzeitig zu erkennen, seiner aktiven Spielweise sowie seines Charakters und seiner persönlichen Führungsqualitäten beim Londoner Klub zu einem echten Anführer der Mannschaft geworden. Nach Einschätzung von Graham Stack haben die Entwicklung und die Professionalität des Spaniers bei Arsenal ihn nicht nur zum führenden Torhüter des Klubs, sondern auch zu einem der besten Torhüter der gesamten Premier League gemacht.

David RayaArsenalPremier LeagueGraham StackSpanische Nationalmannschaft
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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