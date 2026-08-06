Jamie Carragher kritisiert Mohamed Salahs Wechsel zu Trabzonspor

·74·Sport
Jamie Carragher kritisiert Mohamed Salahs Wechsel zu Trabzonspor

Die Liverpool-Legende und der ehemalige Verteidiger Jamie Carragher hat die Entscheidung des Stürmers Mohamed Salah, zu Trabzonspor zu wechseln, scharf kritisiert. Seiner Ansicht nach ist der ägyptische Star auf seinem aktuellen Niveau weiterhin voll und ganz würdig, in Europas Top-Fünf-Ligen zu spielen, während die türkische Süper Lig etwas unter seinem Leistungsvermögen liegt. Goal.com berichtet .

Nach wochenlangen Spekulationen verließ Salah Liverpool als ablösefreier Spieler und wurde in der Akyazı Arena vor Tausenden Fans feierlich empfangen. Trotz des langjährigen Interesses aus der Saudi Pro League und von mehreren renommierten europäischen Klubs einigte sich der erfahrene Stürmer mit dem türkischen Verein auf einen Zweijahresvertrag.

Carraghers Einschätzung zu Spitzenklubs

Im Podcast Football Ramble machte Jamie Carragher aus seiner Überraschung keinen Hehl und zeigte sich enttäuscht darüber, dass Salah die traditionellen Topligen verlassen hat. Seiner Aussage zufolge könnten die finanziellen Forderungen des Spielers einige europäische Spitzenklubs abgeschreckt haben. Es wäre jedoch sinnvoller gewesen, seine Ansprüche etwas zu senken und Italien oder eine andere renommierte Liga zu wählen.

“Ich habe nie geglaubt, dass er nach Saudi-Arabien wechselt, weil er weit über diesem Niveau steht. Ich dachte, er könnte in der Serie A spielen. Die Türkei wirkt auf mich wie eine Liga von etwas niedrigerem Niveau,” sagte Carragher.

Gehalts- und Vertragsdetails

Der Quelle zufolge unterbreitete Trabzonspor Salah ein attraktives finanzielles Angebot über 17 Millionen Euro pro Jahr, obwohl der Klub die türkische Süper Lig in der vergangenen Saison auf dem dritten Platz beendet hatte. Der Spieler, der bei Liverpool 400.000 Pfund pro Woche verdiente, entschied sich letztlich für den türkischen Verein.

Carragher zufolge hätte Salah bei einem renommierteren Klub wie Cristiano Ronaldo bleiben sollen, während er seinen persönlichen Leistungen und Ambitionen treu bleibt. Obwohl Trabzonspor in der kommenden Saison an der Europa League teilnehmen wird, betonte der Experte, dass das tägliche Spielniveau des Fußballers über diesem Maßstab liegt.

® Jamie Carragher fügte in seiner Stellungnahme hinzu, dass die türkische Liga für den Stürmer ein kleinerer Schritt sei, wenn die Möglichkeit bestehe, für traditionsreiche Klubs wie Milan oder Juventus im San Siro zu spielen und an großen Partien sowie Europapokalwettbewerben teilzunehmen.

Mohamed SalahJamie CarragherTrabzonsporLiverpoolTürkische Süper Lig
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroManchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroHeute, 18:39Wende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abWende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abHeute, 18:35Rodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaRodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaHeute, 18:33Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektArsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektHeute, 18:18Andrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusAndrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusHeute, 18:15Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneCristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneHeute, 17:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)