Die Liverpool-Legende und der ehemalige Verteidiger Jamie Carragher hat die Entscheidung des Stürmers Mohamed Salah, zu Trabzonspor zu wechseln, scharf kritisiert. Seiner Ansicht nach ist der ägyptische Star auf seinem aktuellen Niveau weiterhin voll und ganz würdig, in Europas Top-Fünf-Ligen zu spielen, während die türkische Süper Lig etwas unter seinem Leistungsvermögen liegt. Goal.com berichtet .

Nach wochenlangen Spekulationen verließ Salah Liverpool als ablösefreier Spieler und wurde in der Akyazı Arena vor Tausenden Fans feierlich empfangen. Trotz des langjährigen Interesses aus der Saudi Pro League und von mehreren renommierten europäischen Klubs einigte sich der erfahrene Stürmer mit dem türkischen Verein auf einen Zweijahresvertrag.

Carraghers Einschätzung zu Spitzenklubs

Im Podcast Football Ramble machte Jamie Carragher aus seiner Überraschung keinen Hehl und zeigte sich enttäuscht darüber, dass Salah die traditionellen Topligen verlassen hat. Seiner Aussage zufolge könnten die finanziellen Forderungen des Spielers einige europäische Spitzenklubs abgeschreckt haben. Es wäre jedoch sinnvoller gewesen, seine Ansprüche etwas zu senken und Italien oder eine andere renommierte Liga zu wählen.

“Ich habe nie geglaubt, dass er nach Saudi-Arabien wechselt, weil er weit über diesem Niveau steht. Ich dachte, er könnte in der Serie A spielen. Die Türkei wirkt auf mich wie eine Liga von etwas niedrigerem Niveau,” sagte Carragher.

Gehalts- und Vertragsdetails

Der Quelle zufolge unterbreitete Trabzonspor Salah ein attraktives finanzielles Angebot über 17 Millionen Euro pro Jahr, obwohl der Klub die türkische Süper Lig in der vergangenen Saison auf dem dritten Platz beendet hatte. Der Spieler, der bei Liverpool 400.000 Pfund pro Woche verdiente, entschied sich letztlich für den türkischen Verein.

Carragher zufolge hätte Salah bei einem renommierteren Klub wie Cristiano Ronaldo bleiben sollen, während er seinen persönlichen Leistungen und Ambitionen treu bleibt. Obwohl Trabzonspor in der kommenden Saison an der Europa League teilnehmen wird, betonte der Experte, dass das tägliche Spielniveau des Fußballers über diesem Maßstab liegt.

® Jamie Carragher fügte in seiner Stellungnahme hinzu, dass die türkische Liga für den Stürmer ein kleinerer Schritt sei, wenn die Möglichkeit bestehe, für traditionsreiche Klubs wie Milan oder Juventus im San Siro zu spielen und an großen Partien sowie Europapokalwettbewerben teilzunehmen.