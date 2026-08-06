TikTok-Blogger mit 600.000 Followern während Livestream in Mexiko erschossen

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TikTok-Blogger mit 600.000 Followern während Livestream in Mexiko erschossen

Der mexikanische Blogger Cesar Gastelum, der fast 600.000 Follower hatte, starb bei einem bewaffneten Angriff. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Culiacan, während er in sozialen Medien live sendete, berichtet Animal Politico.

Cesar Gastelum stand mit Freunden vor einem Restaurant. Während über sein Handy ein Livestream lief, kamen zwei Personen auf einem Motorrad an.

Auf verbreiteten Aufnahmen ist zu sehen, wie sich einer der Männer dem Blogger nähert und einen Schuss abgibt. Cesar Gastelum starb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Tatort.

Die mexikanischen Strafverfolgungsbehörden haben bislang keine Angaben zum Motiv des Angriffs oder zu den Verdächtigen gemacht. Im Rahmen der Ermittlungen sollen Videos und Zeugenaussagen ausgewertet werden.

Die Stadt Culiacan liegt im Bundesstaat Sinaloa. Dort kommt es häufig zu Auseinandersetzungen zwischen organisierten kriminellen Gruppen.

Cesar GastelumCuliacánMexikoTikTokSinaloa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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