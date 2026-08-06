Barcelona will Rodri verpflichten

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Barcelona will Rodri verpflichten

Barcelona hat auf dem Transfermarkt einen unerwarteten Schritt unternommen und prüft die Möglichkeit, den Mittelfeldspieler Rodri von Manchester City zu verpflichten. Wie Goal.com berichtet, hat der katalanische Klub erste Gespräche mit den Beratern des Spielers aufgenommen, und dieser Schritt könnte die Pläne von Real Madrid ernsthaft durchkreuzen. Dies ist laut Goal.com ein Bericht .

In den vergangenen Monaten galt Real Madrid als größter Interessent für den Spieler. Da zwischen den Klubs jedoch noch keine offizielle Einigung erzielt wurde und bei dem Transfer weiterhin vieles offen ist, kann die von Joan Laporta geführte Barcelona-Führung die Gelegenheit nutzen. Der Wunsch des 30-jährigen Spaniers, in seine Heimat zurückzukehren, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines solchen spektakulären Transfers.

Probleme auf dem Platz und Barcelonas Plan

Die plötzliche Aktivität des katalanischen Klubs auf dem Transfermarkt lässt sich mit einer schweren Verletzungskrise im Zentrum der Mannschaft erklären. Nachdem Frenkie de Jong eine schwere Verletzung am rechten Knie erlitten hat und langfristig ausfällt, benötigt Barcelona einen defensiven Mittelfeldspieler von Weltklasse. Rodri, dessen aktueller Vertrag bei Manchester City nur noch zwölf Monate läuft, gilt als die perfekte Lösung für dieses Problem.

Berichten zufolge macht auch der Spieler selbst keinen Hehl aus seinem Wunsch, nach Spanien zurückzukehren. Da sein Vertrag ausläuft, wird erwartet, dass er sich bald mit der Klubführung an den Verhandlungstisch setzt, um seine Zukunft zu klären. Auf das Interesse der Topklubs aus La Liga angesprochen, erklärte der Spieler, dass Angebote der besten Vereine der Welt nicht abzulehnen seien.

Das Madrider Derby und persönliche Vertragsbedingungen

Für Rodri würde eine Rückkehr in die La Liga mehr bedeuten als nur Spiele auf dem Platz. In der katalanischen Hauptstadt hätte er die Möglichkeit, gemeinsam mit acht Nationalmannschaftskollegen aus Spanien zu spielen, darunter Lamine Yamal, Pedri und Gavi. Auch dieser Faktor könnte die Entscheidung des Spielers positiv beeinflussen, heißt es.

Gleichzeitig hat die Führung von Manchester City Maßnahmen ergriffen, um die Gespräche mit Real Madrid zu verlangsamen. Der Spieler selbst soll dem sportlichen Projekt des Madrider Klubs ebenfalls skeptisch gegenüberstehen, insbesondere mit Blick auf die Trainerfrage. Daher wird erwartet, dass Barcelona dank seines entschlossenen Vorgehens zum Favoriten im Transferpoker wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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