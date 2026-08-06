Kasachstans stärkste Schachspielerin kommt zur Schacholympiade nach Samarkand

·119·Sport
Kasachstans stärkste Schachspielerin kommt zur Schacholympiade nach Samarkand

Eine der stärksten Schachspielerinnen Kasachstans, die zu den führenden Großmeisterinnen der Welt zählt, Bibisora Asaubayeva wird die Frauen-Nationalmannschaft des Landes bei der 46. Schacholympiade anführen. Dies teilte der Weltschachverband (FIDE) offiziell mit.

Laut der von der FIDE veröffentlichten offiziellen Aufstellung wird die auf Platz fünf der Frauen-Weltrangliste geführte Asaubayeva als größte Hoffnung Kasachstans an dem prestigeträchtigen Turnier in Samarkand teilnehmen.

Zum Kader der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft gehören außerdem die auf Platz zwei der Weltrangliste der Mädchen geführte Alua Nurman, die Viertplatzierte Meruyert Kamalidenovasowie die talentierten Schachspielerinnen Elnaz Kaliaxmet und Zarina Nurg‘aliyeva .

Experten zufolge erhöhen diese Spielerinnen Kasachstans Chancen auf ein starkes Ergebnis bei dem Turnier. Besonders die Bündelung mehrerer hochrangiger Spielerinnen in einem Team macht die Nationalmannschaft zu einer der Favoritinnen.

Zur Information: Die 46. Schacholympiade findet in diesem Jahr vom 15. bis 27. September in Samarkand statt. Nach der FIDE-Rangliste der Teilnehmerinnen gilt Kasachstans Frauen-Nationalmannschaft als Nummer vier des Turniers und als eine der Hauptanwärterinnen auf die Medaillen.

KasachstanSamarkandBibissara AssaubajewaFIDE
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus steht am Ende des Transferfensters vor ungelösten ProblemenJuventus steht am Ende des Transferfensters vor ungelösten ProblemenHeute, 18:58Manchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroManchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroHeute, 18:39Wende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abWende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abHeute, 18:35Rodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaRodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaHeute, 18:33Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektArsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektHeute, 18:18Andrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusAndrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusHeute, 18:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)