Kasachstans stärkste Schachspielerin kommt zur Schacholympiade nach Samarkand

Eine der stärksten Schachspielerinnen Kasachstans, die zu den führenden Großmeisterinnen der Welt zählt, Bibisora Asaubayeva wird die Frauen-Nationalmannschaft des Landes bei der 46. Schacholympiade anführen. Dies teilte der Weltschachverband (FIDE) offiziell mit.

Laut der von der FIDE veröffentlichten offiziellen Aufstellung wird die auf Platz fünf der Frauen-Weltrangliste geführte Asaubayeva als größte Hoffnung Kasachstans an dem prestigeträchtigen Turnier in Samarkand teilnehmen.

Zum Kader der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft gehören außerdem die auf Platz zwei der Weltrangliste der Mädchen geführte Alua Nurman, die Viertplatzierte Meruyert Kamalidenovasowie die talentierten Schachspielerinnen Elnaz Kaliaxmet und Zarina Nurg‘aliyeva .

Experten zufolge erhöhen diese Spielerinnen Kasachstans Chancen auf ein starkes Ergebnis bei dem Turnier. Besonders die Bündelung mehrerer hochrangiger Spielerinnen in einem Team macht die Nationalmannschaft zu einer der Favoritinnen.

Zur Information: Die 46. Schacholympiade findet in diesem Jahr vom 15. bis 27. September in Samarkand statt. Nach der FIDE-Rangliste der Teilnehmerinnen gilt Kasachstans Frauen-Nationalmannschaft als Nummer vier des Turniers und als eine der Hauptanwärterinnen auf die Medaillen.